Alitalia | la vendita slitta di sei mesi | ok al decreto

Alitalia : Calenda - altri 6 mesi per vendita - al 15/12 restituzione prestito : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – Slitta di sei mesi fino a “fine ottobre” il termine per la vendita di Alitalia mentre viene fissato al 15 dicembre prossimo il termine per la restituzione del prestito ponte. Sono i contenuti del decreto su Alitalia illustrati dal ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, nella conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri. L'articolo Alitalia: Calenda, altri 6 mesi ...

Lufthansa: "Alitalia va ristrutturata, tocca al governo italiano" | Calenda: proroga vendita e ristrutturazione La compagnia tedesca: "Così com'è non ci interessa, potremmo puntare su Air Dolomiti". Calenda: "Pronto il decreto per prorogare prestito e tempi di vendita"

Alitalia - in arrivo la proroga di vendita e prestito ponte : Teleborsa, - Una proroga del prestito ponte e dei termini per la vendita di Alitalia. E' quanto atteso dal Consiglio dei Ministri che si terrà oggi, 26 aprile , alle ore 11.00. Tra i punti all'ordine ...

Alitalia : Calenda - proroga prestito e tempi vendita : Per Alitalia ci sarà una proroga dei tempi di vendita e per la restituzione del prestito ponte. Lo ha confermato il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda in una intervista a Radio Capital. ...

Alitalia : Calenda - oggi in cdm proroga prestito e vendita : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – Sul def “non so nulla”, oggi in cdm “io ho il mio su Alitalia”, con un decreto che proroga il “prestito ponte e la vendita”. Lo afferma a Circo Massimo, su Radio Capital, il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda. Sul fronte degli acquirenti, spiega ancora il ministro, la situazione è congelata, “aspettano di capire – spiega – vogliono vedere il ...

Prestito e vendita Alitalia - oggi la proroga - Corriere della Sera - : Il quotidiano indica che il governo uscente, con un provvedimento atteso oggi in Consiglio dei ministri, si avvia a prorogare tramite un decreto legge i termini per la vendita di Alitalia , l'ex ...

Alitalia - aspettando il decreto proroga vendita si aprono nuovi scenari : ... come detto, sono ammessi proprio dalla normativa europea e finalizzati alla promozione degli scali più piccoli per sviluppare il territorio e l'economia locale in ambito europeo, consentendo l'...

Il ministro Carlo Calenda strizza l'occhio a Lufthansa per la vendita di Alitalia ma passa la palla al prossimo governo : C'è un'offerta per Alitalia che piace al governo italiano ed è quella di Lufthansa, ma la cessione dell'ex compagnia di bandiera sarà compito del nuovo esecutivo. Ad illustrare la linea è il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, che in un'intervista al Tg1 spiega: "La proposta maggiormente migliorativa è quella di Lufthansa, c'è un miglioramento sia per quanto riguarda il mantenimento delle ...

Vendita Alitalia a nuovo Governo - passi avanti Lufthansa : Sara' il nuovo Governo a vendere l'Alitalia. Sul tavolo ci sono tre offerte che confermano l'interesse per Alitalia, di cui una, che sembrerebbe essere quella di Lufthansa, con "passi avanti concreti".

Alitalia - la vendita slitta : si aspetta il nuovo governo. Passi avanti di Lufthansa : Sarà il nuovo Governo a vendere l'Alitalia. Sul tavolo ci sono tre offerte che confermano e rafforzano l'interesse per Alitalia, di cui una, che sembrerebbe essere quella di Lufthansa, con 'Passi ...

Alitalia : Calenda - probabile una proroga della vendita a fine ottobre : Il ministro dello Sviluppo economico ha spiegato che il termine per la restituzione del prestito ponte slitterebbe a fine anno. Il decreto entro la fine di aprile - Il ministro dello Sviluppo ...