Alitalia interessa sempre Lufthansa… ma ristrutturata

In Cdm le proroghe per Alitalia. Lufthansa : "Così non ci interessa per niente - prima va ristrutturata" : Il Governo fa la sua parte per Alitalia, il Cdm concede più tempo per trovare il compratore e restituire il prestito ponte da quasi un miliardo di euro, ma servirà un nuovo esecutivo per chiudere la partita. "Ci vuole più tempo" per Alitalia "perchè gli interlocutori che abbiamo non sono disponibili ad andare avanti nella trattativa senza sapere chi sarà al Governo e avere contatti col nuovo Governo. Tra ...

Alitalia : Air France-Klm - non interessati a quota : Air France-Klm "non ha in programma di acquistare una quota in Alitalia". Lo fa sapere il gruppo franco-olandese in una nota. Alitalia: arrivate tre offerte, si chiedono tagli ROMA, 10 APR Tre offerte ...

Alitalia - presentate tre offerte : Lufthansa e EasyJet sono interessate all’acquisto : Oggi scadevano i termini per farsi avanti con una proposta vincolante per l’acquisto di Alitalia. E, secondo a quanto si apprende, «sono tre le offerte recapitate presso lo studio notarile associato Atlante Cerasi di Roma»: due di queste sono di Lufthansa e EasyJet, con una cordata su cui non emergono altri dettagli....

Alitalia : EasyJet - interessa ristrutturata : ANSA, - ROMA, 10 APR - EasyJet ha presentato "una manifestazione di interesse rivista per un'Alitalia ristrutturata, insieme ad una cordata, e coerente con l'attuale strategia di EasyJet in Italia". ...

Alitalia : Spohr (Lufthansa) - ci interessa se ristrutturata : Roma, 15 mar. (AdnKronos) – Lufthansa conferma: Alitalia rappresenta “un’opportunità” ma solo se prima viene ristrutturata. A ribadirlo è stato il ceo della compagnia tedesca, Carsten Spohr, nel corso della conferenza stampa per illustrare i risultati di bilancio 2017. “Restiamo pronti se si offre una chance per noi. Ma, mi dispiace, essere noioso, Alitalia non ci interessa così com’è. Nelle attuali condizioni ...