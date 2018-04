ALITALIA Calenda | ci vuole più tempo Lufthansa chiede tagli

Lufthansa : "ALITALIA va ristrutturata - tocca al governo italiano" | Calenda : proroga vendita e ristrutturazione : La compagnia tedesca: "Così com'è non ci interessa, potremmo puntare su Air Dolomiti". Calenda: "Pronto il decreto per prorogare prestito e tempi di vendita"

ALITALIA : Calenda - oggi in cdm proroga prestito e vendita : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – Sul def “non so nulla”, oggi in cdm “io ho il mio su Alitalia”, con un decreto che proroga il “prestito ponte e la vendita”. Lo afferma a Circo Massimo, su Radio Capital, il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda. Sul fronte degli acquirenti, spiega ancora il ministro, la situazione è congelata, “aspettano di capire – spiega – vogliono vedere il ...

Calvario Calenda : Ilva - Piombino e ALITALIA restano al palo : In attesa ci si accontenta di un titolo di cronaca, di un passaggio televisivo, di una stanca dichiarazione ministeriale. Tra le maggiori questioni aperte , Ilva, Piombino, Alitalia etc, la sola ...

Il ministro Carlo Calenda strizza l'occhio a Lufthansa per la vendita di ALITALIA ma passa la palla al prossimo governo : C'è un'offerta per Alitalia che piace al governo italiano ed è quella di Lufthansa, ma la cessione dell'ex compagnia di bandiera sarà compito del nuovo esecutivo. Ad illustrare la linea è il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, che in un'intervista al Tg1 spiega: "La proposta maggiormente migliorativa è quella di Lufthansa, c'è un miglioramento sia per quanto riguarda il mantenimento delle ...

ALITALIA - Calenda : proroga vendita a fine ottobre. Prestito ponte scadrà a fine anno : Mise: slittano termini cessione per approfondire offerte, decreto a giorni. Una delle tre offerte contiene dei passi avanti concreti in termini di rotte e di personale