Alimenti | la ricerca | italiani insoddisfatti del sapore di frutta e verdura

meteoweb.eu

: RT @Cucina_Italiana: Alla ricerca degli omega 3 #uova #spinaci #semidilino #omega3 - lastep440 : RT @Cucina_Italiana: Alla ricerca degli omega 3 #uova #spinaci #semidilino #omega3 - loving_italy : RT @Cucina_Italiana: Alla ricerca degli omega 3 #uova #spinaci #semidilino #omega3 -

(Di giovedì 26 aprile 2018) I consumi di ortoin Italia languono e i consumatori non sono soddisfatti dell’evoluzione del gusto di. E’ quanto emerge dall’ultimo studio dell’Osservatorio Ortodi Ismea-Agroter che sarà presentato a Rimini l’8 maggio, alla vigilia del Macfrut, fiera di riferimento per il settore ortofrutticolo, nell’ambito dell’evento ‘Think Fresh – Il valore al centro’. Il primo trimestre 2018 registra consumi stabili sul fronte dei volumi di ortofresca (incluso IV gamma ea guscio), ma, come testimoniano i dati dell’Osservatorio, in Italia si continua a perdere valore: nei primi tre mesi dell’anno la flessione è del 2,5% rispetto all’analogo periodo dello scorso anno, a fronte di un +0,7% dei quantitativi venduti. ”Il mercato diè oramai contraddistinto da ...