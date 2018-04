Alimenti | a New York si celebra il ‘Cannolo Day’

meteoweb.eu

(Di giovedì 26 aprile 2018) Dall’Italia all’America, l’ode al Cannolo non conosce confini: ricotta di pecora freschissima, zucchero a velo, gocce di cioccolato e granella di pistacchio, tutto racchiuso in una fragrante cialda. Il Cannolo Siciliano è uno dei dolci più noti tra le specialità italiane e verràto sabato 28 aprile anche a New. L’iniziativa è’ di Philip Guardione, executive Chef della catena di ristoranti siciliani Piccola cucina a New, legatissimo alle sue radici catanesi e attento alle più antiche tradizioni. I suoi cannoli, dolce preferito dai newesi a fine pasto, sono prodotti di altissima qualita’ e preparati con materie prime provenienti dall’Italia, sempre presenti nel menu e vengono preparati al momento. “La giornata dedicata agli cannoli – dice Philip Guardione – è una festa che permette di apprezzare a pieno un ...