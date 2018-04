Alfie | papà | papa Francesco venga qui

Alfie Evans - il padre Tom : “Mio figlio è in ostaggio - chiedo al Papa di venire qui” : “chiedo al Papa di venire qui per rendersi conto di cosa sta accadendo. Venga a vedere come mio figlio è ostaggio di questo ospedale. È ingiusto quello che stiamo subendo. Grazie Italia. Vi amiamo”: lo ha dichiarato il padre del piccolo Alfie, Tom Evans, ai microfoni di Tv2000 sottolineando che “Alfie è una parte della famiglia italiana, è una parte dell’Italia. Noi apparteniamo all’Italia”. “Vi ringraziamo per la solidarietà e il supporto ...

Alfie - i genitori vogliono portarlo a casa. Il papà : “Oggi è debole - ma è un lottatore” : Secondo papà Tom, il bambino affetto da una rara malattia continua a respirare nel terzo giorno di distacco dalla ventilazione assistita permanente "senza che le sue condizioni siano peggiorate". Oggi l'incontro coi medici di Liverpool per discutere del ritorno a casa.Continua a leggere

Papà parla a medici : vuole Alfie a casa : 10.18 I genitori di Alfie Evans incontreranno i medici responsabile dell'Alder Hey Hospital di Liverpool per discutere del ritorno del piccolo a casa,dopo l'ultimo 'no' di ieri della Corte d'Appello di Londra a un trasferimento in Italia. Lo ha annunciato fuori dall'ospedale Papà Tom, aggiungendo che il bambino continua a respirare, nel terzo giorno di distacco dalla ventilazione assistita permanente, "senza deterioramento" delle sue ...

Alfie - un altro no all'Italia L'ira del papà sui medici «Denuncio per omicidio» : Omicido. Anzi, cospirazione per omicidio. Per Thomas Evans, padre di Alfie - il bambino inglese che potrebbe morire da un momento all'altro a causa della malattia neurodegenerativa di cui è affetto ma ...

Alfie Evans - il papà : “Torture e privazioni per 3 giorni” : “Niente sonno per tre giorni, solo torture e privazioni. Il nostro bambino continua a lottare senza sofferenza o segni di dolore”. Lo afferma il padre di Alfie, Thomas Evans, in un post nel quale sottolinea come siano quasi trascorsi due giorni dal distacco delle macchine per la ventilazione. Il padre di Alfie rivolge anche una preghiera per la salvezza del figlio. L'articolo Alfie Evans, il papà: “Torture e privazioni per 3 ...

“Alfie sta morendo” : ma il papà non ci sta e minaccia cause : “C'è un consenso generale sul fatto che il piccolo Alfie sta morendo”: sono le parole pronunciate dal giudice Lady King, uno dei tre che hanno presieduto l'udienza in cui si discuteva il...

Giudice : 'Alfie sta morendo'. Papà : ha avuto un calo - ma lotta ancora | : La Corte d'Appello di Londra valuta la richiesta dei genitori del piccolo che vogliono sia trasferito al Bambin Gesù di Roma. Alfie, 23 mesi e affetto da una grave malattia neurodegenerativa, "si è ...

Alfie Evans - il papà non si arrende : “Non è vero che sta morendo - si sta riprendendo” : Nuovi aggiornamenti sulla vicenda del piccolo Alfie Evans: il papà Tom Evans non si arrende ancora e posta un video da Liverpool su Facebook dopo le notizie emerse nell’udienza d’appello secondo cui Alfie è ormai allo stremo, per affermare che suo figlio resiste, che “si è ripreso per la terza volta”, che “il guerriero lotta ancora”. “E’ tornato, ha avuto solo un calo, è diventato pallido, le ...

Alfie sta morendo - ma respira ancora. Il papà denuncia tre medici - poi posta un video su Fb : «Guardate - sta lottando» : Il piccolo Alfie Evans sta morendo. «C'è un consenso generale» che il bambino ormai «stia morendo», ha affermato lady King, una dei tre giudici della...

Alfie - l’annuncio del papà : “Ha respirato da solo e senza nutrimento assistito per 36 ore” : L'ospedale Alder Hey di Liverpool ha ricominciato a fornire il nutrimento assistito ad Alfie Evans. Il padre: "Resiste bene come può e non soffre". L'uomo poi fa un accorato appello alla Corte: "Conceda la grazia di mandarlo a casa o in Italia”.Continua a leggere

