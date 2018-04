ALFIE EVANS Non lo salveranno né la prudenza | né le più giuste domande del mondo

ALFIE EVANS - il padre Tom : “Mio figlio è in ostaggio - chiedo al Papa di venire qui” : “chiedo al Papa di venire qui per rendersi conto di cosa sta accadendo. Venga a vedere come mio figlio è ostaggio di questo ospedale. È ingiusto quello che stiamo subendo. Grazie Italia. Vi amiamo”: lo ha dichiarato il padre del piccolo Alfie, Tom Evans, ai microfoni di Tv2000 sottolineando che “Alfie è una parte della famiglia italiana, è una parte dell’Italia. Noi apparteniamo all’Italia”. “Vi ringraziamo per la solidarietà e il supporto ...

ALFIE EVANS - i genitori vogliono riportarlo a casa/ E l’aereo per farlo arrivare in Italia è sempre pronto… : Alfie, genitori vogliono portarlo a casa, incontro con i medici: pronta la causa per cospirazione in omicidio. Il padre, Tom Evans, minaccia un’azione legale nei confronti dei dottori(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 12:20:00 GMT)

La folle teoria del complotto su ALFIE EVANS : sarebbe un danneggiato da vaccino che le autorità vogliono eliminare : (Foto: NurPhoto/Getty Images) È di qualche ora fa la notizia che la corte d’appello di Londra ha rigettato il ricorso presentato da Tom e Kate Evans, i genitori di Alfie, contro il rifiuto di autorizzare il trasferimento del bambino dal Regno Unito verso un ospedale italiano. Secondo i giudici, che hanno motivato la propria decisione, il trasferimento verso il nostro Paese sarebbe sostanzialmente inutile, viste le attuali precarie ...

Aggiornamento sul caso ALFIE EVANS : i genitori trattano con i medici per portarlo a casa : A seguito del “no” di ieri della Corte d’Appello di Londra a un trasferimento in Italia, i genitori di Alfie Evans incontreranno oggi i medici responsabile dell’Alder Hey Hospital di Liverpool per discutere del ritorno del bimbo a casa: lo ha reso noto il padre Tom, secondo cui il piccolo continua a respirare, nel terzo giorno di distacco dalla ventilazione assistita permanente, “senza deterioramento” delle ...

ALFIE EVANS/ 'Tom e Kate - vi ringrazio perché mi insegnate ad abbracciare perfino il male' : ALFIE EVANS, cittadino italiano, ora deve morire per non mettere in cattiva luce il sistema inglese. Un odio che i genitori hanno sconfitto.

ALFIE EVANS/ Tom e Kate - vi ringrazio perché mi insegnate ad abbracciare perfino il male : Siamo al punto che ALFIE EVANS, cittadino italiano, deve morire per non mettere in cattiva luce il sistema inglese. Un odio che Tom e Kate, i genitori, hanno sconfitto.Questo mi viene in mente pensando al caso di ALFIE EVANS, il bambino di 23 mesi di Liverpool ricoverato in ospedale più di un anno fa dietro insistenza dei giovanissimi genitori, Tom (21 anni) e Kate (20), convinti, contro il giudizio dei medici, che qualcosa non andava. Avevano ...

ALFIE EVANS - il no della Corte d’appello al ricorso : non sarà trasferito in Italia : La decisione del Tribunale britannico respinge i ricorsi dei genitori, che puntavano sulla sopravvivenza inaspettata del bambino nonché sulla cittadinanza Italiana concessa ad Alfie per invocare la libertà di circolazione interna all’Ue, di cui il Regno fa ancora parte

ALFIE EVANS - RESPINTO RICORSO GIUDICI “NON VA IN ITALIA”/ Englaro : "Governo britannico sbaglia ad opporsi" : ALFIE EVANS, udienza Alta Corte respinge RICORSO: giudice, "bimbo sta morendo". Padre attacca i medici, "è una cospirazione d'omicidio, vi faccio arrestare!". Una possibile via d'uscita(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 23:10:00 GMT)

ALFIE EVANS - la madre del piccolo : “Medici bugiardi” : ‘Bugiardi!”. Lo scrive in un post la madre del piccolo Alfie, Kate Jams, riferendosi ai medici britannici che hanno in cura il figlio all’ospedale di Liverpool. Nel post la donna pubblica infatti un tweet del team legale dell’ospedale nel quale si sostiene che il nosocomio non avrebbe mai sostenuto che la morte del piccolo sarebbe stata “istantanea” dopo il distacco delle macchine per la ventilazione. Nello ...

ALFIE EVANS - la presidente del Bambino Gesù : “Mi rifiuto di pensare che non si possa fare una battaglia per il diritto di vivere” : Secondo i giudici inglesi, Alfie “non può venire in Italia: credo che questo sia dovuto anche all’aver ritenuto che ci siano state alcune pressioni. Sui genitori non c’è ne è stata assolutamente alcuna”. E’ questa la posizione espressa dalla presidente dell’ospedale Bambino Gesù, Mariella Enoc, la quale ha sottolineato come anzi l’ospedale della Santa Sede, che segue questa vicenda dal luglio 2017, ...

