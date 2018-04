Alfie | curare senza anticipare la morte

huffingtonpost

(Di giovedì 26 aprile 2018) La vicenda del piccoloEvans ha una risonanza mondiale con un lacerante dibattito che coinvolge medici, giuristi, associazioni, istituzioni e governi. Alcune riflessioni sono doverose in ragione di sostanziali interrogativi:La patologia del piccolo, 2 anni a maggio, è affetto da patologia neurodegenerativa da probabile causa genetica.I test eseguiti per i geni più comuni hanno dato esito negativo. Si potrebbe analizzare l'intero genoma per un ulteriore approfondimento diagnostico, per quanto l'esito sia incerto. I medici dell'Alder Hey Children's Hospital di Liverpool, doveè stato ricoverato dal 14 dicembre 2016, così gli altri specialisti che hanno esaminato la cartella clinica e hanno visitato il bambino, ritengono che sia affetto da progressiva e fatale neurodegenerazione. Grave il deterioramento cerebrale, con estese e progressive ...