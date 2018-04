Alex Kipman | l’inventore degli HoloLens | nominato finalista per gli European Inventor

surface-phone

: #ntwalkers 'Sono stati venduti più di 50.000 HoloLens fino ad ora Alex Kipman - HoloLens: mixed reality smart glas… - _StrongAle : #ntwalkers 'Sono stati venduti più di 50.000 HoloLens fino ad ora Alex Kipman - HoloLens: mixed reality smart glas… - MaxAriani : #ntwalkers 'Sono stati venduti più di 50.000 HoloLens fino ad ora Alex Kipman - HoloLens: mixed reality smart glas… - ntwalkers : Sono stati venduti più di 50.000 HoloLens fino ad ora Alex Kipman - HoloLens: mixed reality smart glasses… -

(Di giovedì 26 aprile 2018)è colui che ha gestito sin dall’inizio la tecnologia olografica di realtà aumentata che sta dietro al progettoe molti lo considerano uno dei più esperti al mondo in questo specifico settore. Circa tre anni, durante il Build 2015,fece la sua prima comparsa su un palcoscenico mostrando per la prima volta al mondo i nuovie così, da semplice capo di un piccolo team di ingegneri, divenne ben presto uno dei dirigenti più importanti per Microsoft. L’azienda di Redmond ha capito benissimo le potenzialità di questa tecnologia destinata inevitabilmente a incrementare il suo share con il passareanni e, per evitare di rimanere indietro rispetto a Google e Apple per poi svegliarsi quando è troppo tardi, ha anche deciso di investire subito nella realtà aumentata.è talmente considerato un uomo dalle enormi capacità nel ...