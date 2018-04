Alanis Morissette | la riconoscete?

Alanis Morissette torna in Italia a luglio con tre concerti : Il 2018 è l’anno del grande ritorno live in Italia di Alanis Morisette, una delle cantanti e musiciste più apprezzate nel panorama musicale contemporaneo. [arc id=”1721b842-6961-11e2-8a73-0026b9414f30″] Avrai ben tre occasioni per vedere dal vivo Alanis nel nostro Paese! Segnati i concerti annunciati, tutti in programma a luglio . 9 luglio : Roma Summer Fest, Cavea dell’Auditorium PDM 10 luglio : Pistoia Blues Festival, ...

Alanis Morissette in Italia nel 2018 - concerti a Roma - Milano e Pistoia : info e biglietti in prevendita su TicketOne : Alanis Morissette in Italia nel 2018 terrà tre concerti in tre città diverse nel mese di luglio. Il 9 luglio l'artista si esibirà al Roma Summer Fest presso la Cavea dell'Auditorium Parco della Musica; il 10 luglio sarà in concerto al Pistoia Blues Festival, in Piazza Duomo a Pistoia e il 25 luglio si esibirà al Milano Summer Festival, in programma presso l'Ippodromo Snai San Siro di Milano. I biglietti per i concerti di Alanis Morissette ...