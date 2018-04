Al via la beta di World of Warcraft | Battle for Azeroth

via libera beta Oreo su Honor 7X : aggiornamento rilasciato in Italia : Battenti aperti per l'aggiornamento Oreo in versione beta a bordo degli Honor 7X distribuiti in Italia: chi a suo tempo era riuscito ad entrare a far parte del relativo programma, lanciato ad inizio mese, adesso potrà prendere a scaricare il pacchetto basato sull'ultima major-release dell'OS mobile di Big G. In tanti si stavano chiedendo quando sarebbe giunto questo momento, perché tenuti sulle spine senza nessun'altra notizia a corredo per un ...

Al via la closed beta di Warhammer : Vermintide 2 su PC : Ottime notizie per tutti i giocatori PC in attesa di Warhammer: Vermintide 2: Fatshark ha annunciato la sua prima beta chiusa che si svolgerà per tutto il weekend. Come segnala Gamingbolt, coloro che si sono iscritti alla beta dovrebbero aver ricevuto le loro chiavi per accedere. Se non vi siete registrati, è ancora possibile preordinare il gioco tramite Steam per accedere alla fase (insieme ad un'altra beta programmata per il 28 febbraio).Per ...