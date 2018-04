Al Toronto non basta Giovinco | la Champions va al Chivas di Almeyda

Toronto - il killer è un folle : per fermarlo non sono stati sparati colpi. Anne-Marie vittima italocanadese : La CN Tower, seconda torre più alta del mondo che alla sera si illumina, è rimasta spenta. Dal G7 in corso in città, il ministro della Sicurezza ha fatto sapere che non considera questo un attacco ...

NBA 2018 : Philadelphia non si ferma più - OK Golden State e Toronto - Utah vola ai playoff : Ultime giornate della stagione regolare, ultime occasioni per sistemare la propria condizione di classifica in vista dei playoff. Sette partite tra la serata e la notte italiane valide per l’NBA 2018. Con la 14esima vittoria consecutiva, i Philadelphia 76ers si dimostrano in gran forma in questo finale di stagione, grazie al quale sono andati a prendersi, almeno per ora, la terza posizione in classifica. Oggi a fare le spese della marcia ...

NBA 2018 : vincono Toronto e Houston. Portland non si ferma più e batte Cleveland. Philadelphia ok a New York : Nove partite nella notte NBA. I Toronto Raptors consolidano la loro prima posizione nella Eastern Conference centrando la decima vittoria consecutiva. Un successo arrivato in rimonta sugli Indiana Pacers (106-99) grazie ad un ottimo secondo tempo. Miglior marcatore del match DeMar DeRozan con 24 punti, ma molto importante anche la doppia doppia da 16 punti e 17 rimbalzi di Jonas Valanciunas, mentre ai Pacers non bastano i 22 punti di Darren ...