Al Museo di Roma in Trastevere la Babele contemporanea

Al Museo di Roma Trastevere la mostra Babele di Gloria Argele´s : Al Museo di Roma in Trastevere si tiene la mostra dell’artista argentina Gloria Argelés, dal titolo Babele. Dal 20 aprile al 17 giugno 2018 si possono ammirare trenta opere realizzate tra il 2000 e il 2018, composte con tecniche miste, dal legno alla rete metallica, con rilievi in carta e fasci di ombra. Sono infatti le oscurità della luce a restituire il senso dei suoi lavori, perché il metallo con la propria zona buia appesa al muro rimodella ...

Roma - l'attrazione della trottola : al Museo Bilotti tanti vip sedotti dall'installazione d'autore : Fascinazione a Villa Borghese. Al Museo Bilotti, al primo piano, in scena le cartoline dell'artista Matteo Negri che mostrano le immagini del suo Navigator: una trottola in poliestere che ha viaggiato ...

Roma - rapina alla Centrale Montemartini. Fuga con la cassaforte del Museo : Due uomini armati e col viso coperto hanno sottratto la cassaforte del museo, un'auto li attendeva all'uscita

Turismo - dal Grano Antico al Museo Sensoriale : alla scoperta di ‘The Roman Venice’ : Un protocollo di intesa con il Polo Museale del Veneto per una fruizione esperienziale del Museo di Altino e di altri siti archeologici del Veneto Orientale, un weekend esclusivo con tante cose da fare tra una terra dal passato glorioso (Quarto d’Altino) e una laguna ricca di storia e misteri come la Laguna Nord di Venezia. Sono questi i primi passi di ”The Roman Venice”, la rete di imprese che si propone di valorizzare in ...

Roma - al Museo Maxxi Samantha Cristoforetti e Amalia Ercoli Finzi : Roma , askanews, - Una coppia da record "spaziale" al Maxxi, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma: Samantha Cristoforetti, astronauta Esa e capitano pilota dell'Aeronautica Militare, ...

Roma : Pasqua al Museo Explora 2018 - eventi per bambini e famiglie : Dal 29 al 31 marzo e nei giorni del 1° e 3 aprile ad Explora, il Museo dei bambini di Roma, in programma tante attività per trascorrere insieme la Pasqua, con laboratori, giochi, workshop di cucina e gli imperdibili Campus. Dedicati alla natura e ai suoi colori, i laboratori di Explora nascono per aggiungere alla visita un’esperienza creativa, per stimolare la scoperta e la socializzazione, coniugando in divertenti momenti arte, scienza e ...

Roma : storie - tradizioni e mestieri Nasce il Museo del Tevere : Un museo del Tevere per riavvicinare i cittadini al loro fiume. Un luogo che racconti la sua storia leggendaria ma anche il lato più quotidiano, i mestieri, le tradizioni, i rituali, quando i Romani, ...