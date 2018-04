Al Lovers Film Festival Torino Lgbtqi Visions vince la militanza

Lovers Film FESTIVAL 33 - I vincitori : A splendere nel buio come la pittura fluo di cui si cosparge il corpo durante i suoi spettacoli in web-cam è proprio la fame di vita del protagonista. La sua speranza di essere visto da qualcuno ...

Lovers Film Festival : “rivolta colorata” a Torino per il festival cinematografico a tema LGBTQI : Aria di festa, gioia e “rivolta colorata” al Lovers Film festival di Torino, dove il cinema, la fotografia e performance teatrali di sperimentazione e indagine fisica e emotiva hanno cercato di affrontare e mostrarci temi importanti come la rivendicazione e lotta dei diritti della comunità LGBTQI. Il cinema attraverso il suo sguardo critico, indagatore e capace di ribaltare la realtà ha unito in questo Film Fest le voci e le ...