Aida Nizar Lite con Baye Dame al Grande Fratello 15 Squalifica in arrivo? Lui si pente

Aida Nizar insultata al Gf : 'Vattene - levati da...'. Rissa sfiorata all'interno della casa : L'ingresso di Aida Nizar all'interno della casa del Grande Fratello non è certo passato inosservato. La concorrente spagnola sembra fare di tutto per attirare su di sè le inimicizie dei componenti della casa , ma la situazione sta davvero sfuggendo di mano. IL gruppo, credendo di essere nel giusto, da giorni continua a insultare Aida o a emarginarla. C'è da dire che da quando ha fatto il suo ingresso nella casa la Nizar non ha mai collaborato a ...

Aida Nizar in lacrime - il tiramisù scatena un’altra lite | GF 15 : Aida Nizar solleva un altro polverone e questa volta dipende tutto da un cucchiaio di tiramisù. Dopo aver lavorato tanto, i ragazzi del GF 15 hanno conservato il dolce in frigo per poterlo gustare tutti insieme. La solitaria Aida Nizar ha voluto agire senza attendere per potersi gustare il mascarpone per il tiramisù, scatenando le contestazioni dei ragazzi. Baye Dame in prima fila, urla e pianti come condimento. Aida Nizar al GF 15, un ciclone ...