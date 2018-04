“Aida Nizar? Ecco chi è davvero” Super bomba al Grande Fratello | la sconvolgente

caffeinamagazine

(Di giovedì 26 aprile 2018) Per un bel po’ di giorni non si è parlato d’altro (soprattutto sui social): la new entry spagnola delAida, che in Italia è conosciuta esclusivamente per aver partecipato ai programmi di Barbara D’Urso sostenendo Marco Ferri, bel modello e naufrago della scorsa edizione dell’Isola dei Famosi 2018. Ma chi è questa 43enne a dir poco esuberante? È davvero famosa in Spagna? E soprattutto, se lo è, per quale motivo lo è? Nel curriculum di Aida ci sono molti reality show: nel 2003 ha partecipato alla quinta edizione del Gran Hermano dove è rimasta una sola settimana, nel 2011 è volata in Honduras pervivientes (ed anche in questa occasione è stata la prima eliminata con oltre l’87% dei voti) fino all’anno scorso quando, nel cast del Gran Hermano Vip, si è più volte scontrata con Elettra Lamborghini. La prima cosa che emerge sbirciando la biografia di Aida ...