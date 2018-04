“Ahhhh | ecco chi è Baye Dame!” Al Grande Fratello | l’italo senegalese ha raccontato la

caffeinamagazine

(Di giovedì 26 aprile 2018) Appena entrato nella Casa delDame ha subito conquistato il pubblico. Simpaticissimo, esuberante e senza peli sulla lingua, era a dir poco eccitato di varcare la famosa porta rossa. Nelle ultime ore, invece, ha finito per far infuriare persino Cristiano Malgioglio, che ha già chiesto provvedimenti contro di lui. Il concorrente italosi è infatti reso protagonista di uno scontro durissimo con Aida Nizar, la spagnola entrata per ultima e subito presa di mira dal resto del gruppo. Maha esagerato con lei. Motivo del contendere un tiramisù, che la spagnola si è presa senza aspettare nessuno. Ne è scaturita una lite accesissima dove sono volate parole grosse. “Ti attacco al muro” le ha urlato. E ancora: “Questa è Casa nostra, non casa tua, condividi il momento con tutti, maleducata!”. Sempre più vicini, sono quasi ...