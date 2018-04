blogo

: Agguato in strada a Napoli, 19enne ucciso come un boss. C'è anche un ferito - Blogosfere (Blog) - GiostraGiacomo : Agguato in strada a Napoli, 19enne ucciso come un boss. C'è anche un ferito - Blogosfere (Blog) - reportitaliano : Agguato in strada a Napoli, 19enne ucciso come un boss. C'è anche un ferito - corrmezzogiorno : #Napoli Agguato in strada, ucciso a 19 anni a Ponticelli -

(Di giovedì 26 aprile 2018)dove al rione Conocal, quartiere di Ponticelli, un giovane di 19 anni è statoa colpi di pistola mentre un altro ragazzo, di 30 anni, è rimasto ferito.La vittima, residente al rione Conocal, è stata colpita a morte verso le 20.00 di stasera in via al Chiaro di Luca. Secondo le prime informazioni ilunera evaso dagli arresti domiciliari cui era costretto per questioni di droga. Il giovane dopo l'è stato prontamente soccorso e trasportato all'ospedale Villa Betania dove è pero deceduto poco dopo in sala operatoria a causa delle gravi ferite riportate. Il 30enne non sarebbe grave, un proiettile lo avrebbe raggiunto alla gamba sinistra. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini sull'. Nessuna ipotesi precisa viene per ora avanzata sul movente dell'omicidio da parte degli investigatori. Il Mattino parla ...