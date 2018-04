: La #primapagina di oggi: ? scalata Real: Zidane prenota la terza finale di Champions consecutiva ? ecco cosa rischi… - Gazzetta_it : La #primapagina di oggi: ? scalata Real: Zidane prenota la terza finale di Champions consecutiva ? ecco cosa rischi… - PeppeNiko82 : News by Network PN: 'Il Fatto Quotidiano Napoli, agguato al rione Conocal: ucciso un 19enne. Era evaso dai domici… - CybFeed : #News #Agguato a Napoli, un morto e un ferito -

a colpi di arma da fuoco automatica al rione Conocal di. Un 19enne, del rione Ponticelli, agli arresti domiciliari per droga, è stato ucciso. Un altro giovane di 30 anni, in sua compagnia, è stato. Da una prima ricostruzione dei carabinieri la vittima, colpita alla schiena, è morta dopo il trasporto all'ospedale Villa Betania. Il 30enne, originario di Volla (NA), già noto alle forze dell' ordine, anche lui per droga, è stato invece colpito a una gamba. Sono in corso indagini.(Di giovedì 26 aprile 2018)