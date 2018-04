Aggiornamento sul caso Alfie Evans | i genitori trattano con i medici per portarlo a casa

Primi verdetti sulla batteria per Samsung Galaxy S8 con Aggiornamento di aprile : Da alcuni giorni a questa parte, più in generale nel corso del mese di aprile, si è parlato a più riprese del Samsung Galaxy S8 e degli inaspettati problemi emersi a proposito della durata della batteria. A partire dalla patch di marzo, infatti, il popolare smartphone Android sembra risentire non poco di limitazioni in termini di autonomia, al punto che tutti hanno sperato in un passo in avanti con il nuovo firmware in distribuzione in questi ...

Fine delle speranze per Huawei P9 - P9 Lite e P9 Plus sull’Aggiornamento Oreo? Parla TIM : Non buone notizie quelle che arrivano direttamente da TIM oggi 23 aprile per i tantissimi utenti che in questi due anni hanno deciso di puntare su smartphone come Huawei P9, P9 Lite e P9 Plus. Almeno in riferimento a coloro che ancora speravano di toccare con mano l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Dopo le notizie del mese scorso provenienti dalla Cina, in riferimento ad un segnale di vita sul fronte beta per questi device, ...

Avvistamenti sul Samsung Galaxy S7 per l’Aggiornamento XXS2DRDC : news del 21 aprile : Un fine settimana caratterizzato da notizie e smentite per quanto riguarda il pubblico che segue da vicino le vicende del Samsung Galaxy S7 e del Galaxy S7 Edge. Ieri abbiamo cercato di riportarvi in tempo reale le altalenanti voci riguardanti Verizon, che ha dapprima annunciato la distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo per il device, salvo poi essere smentito da SamMobile, secondo cui invece il rollout ancora non è scattato per il ...

Novità nascoste per Asus ZenFone 3 con Aggiornamento 53 : più dettagli sulla batteria : Un fine settimana ricco di Novità per chi ha deciso di puntare su un Asus ZenFone 3 nel corso dell'ultimo anno e mezzo, considerando il fatto le varianti ZE552KL e ZE520KL stanno ricevendo proprio in queste ore l'aggiornamento 53 come vi abbiamo riportato praticamente in tempo reale nella giornata di ieri. Quali sono le migliorie effettivamente introdotte dal pacchetto software? Proviamo a riepilogare quanto è stato riportato in queste ore dal ...

E ora Damante è davvero furioso… Aggiornamento sull’addio di Giulia De Lellis dopo le prime versioni di entrambi : l’ex tronista non ha potuto fare a meno di dire tutto : Damellis, è addio. Una rottura improvvisa, quella tra Andrea Damante e Giulia De Lellis, ex protagonisti di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip, che ha lasciato tutti senza parole. Fan sconvolti dalla notizia del crack, arrivata come un fulmine a ciel sereno. C’erano tanti progetti, una grande complicità e una passione irrefrenabile. E poi i Damellis erano da poco tornati da un romantico viaggio in Tanzania dopo aver trascorso ...

Atalanta-Inter 0-0 : Diretta Streaming e Aggiornamento Risultato in Tempo Reale : L'anticipo della 32esima giornata di Serie A vede l' Atalanta ospitare l' Inter di Spalletti. Entrambe le compagini, peraltro, hanno un obbiettivo da raggiungere relativo alla prossima stagione. Sia i ...

WhatsApp - buone notizie sull'Aggiornamento che tutti attendevano : WhatsApp, tra immagini per una buona domenica, gif della buonanotte, video di buon compleanno e bufale, continua ad essere il servizio di messaggistica istantanea più celebre ed utilizzato al mondo. Grazie agli update che in questo periodo si sono succeduti, gli sviluppatori hanno pensato bene di integrare un’ulteriore novità che risultasse in grado di semplificare in maniera decisa l’esperienza di tutti gli iscritti. WhatsApp Beta permette ora ...

In ritardo il Samsung Galaxy S7 sull’Aggiornamento Oreo : slitta la data in Europa : Ci sono delle novità importanti da prendere in esame oggi in Europa per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S7 o un S7 Edge, soprattutto per quanto riguarda la questione inerente l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Dopo avervi riportato praticamente in tempo reale quanto affermato da un operatore canadese, il quale a conti fatti ci ha posto la scadenza entro il mese di maggio, oggi tocca prendere come punto di ...

Accelerazione LG G6 sull’Aggiornamento Android Oreo : nuovi tempi di uscita l’11 aprile : Arrivano ulteriori segnali incoraggianti per coloro che in questi mesi hanno acquistato un LG G6 qui in Italia e che, a conti fatti, sono ancora fermi al palo per quanto concerne la distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Non molto tempo fa, sulle nostre pagine, abbiamo condiviso coi nostri lettori un punto della situazione riguardante la vicenda, avanzando la forte ipotesi che l'appuntamento dovrebbe essere fissato ...

Gedi - Aggiornamento sul piano di buy-back : Il Gruppo Editoriale Gedi ha acquistato, dal 19 al 23 marzo 2018, 42.500 azioni proprie al prezzo medio di 0,4546 euro per azione, per un controvalore complessivo di circa 19 mila euro. A seguito ...

Ancora dubbi Huawei P9 ed Honor 8 sull’Aggiornamento EMUI 8.0 : replica ufficiale di aprile : Arrivano riscontri ufficiali in queste ore per i tantissimi utenti che sono in possesso di un Huawei P9 o di un Honor 8 e che da tempo attendono notizie sul prossimo aggiornamento software dedicato al proprio smartphone. Oggi 9 aprile non intendo parlarvi tanto di Android Oreo, quanto della tanto attesa interfaccia EMUI 8.0. Con Android 8.0 sono giunti segnali contrastanti per i due i due device, anche da fonti interne, fermo restando che il ...

LIVE Moto2 - GP Argentina 2018 in DIRETTA : risultato e Aggiornamento in tempo reale : ... sia perchè il meteo sarà ballerino, sia perchè le qualifiche , a loro volta rovinate dalla pioggia, hanno decisamente rimescolato le carte , clicca qui per la cronaca, . Partirà davanti a tutti, ...

LIVE Moto2 - GP Argentina 2018 in DIRETTA : risultato e Aggiornamento in tempo reale : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL WARM-UP DELLA MOTOGP Bentrovati alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Argentina della Moto2 sul tracciato di Termas de Rio Hondo. Dopo l’ottimo esordio per i colori italiani del GP di Losail, con la doppietta Francesco Bagnaia-Lorenzo Baldassarri, si torna a gareggiare con la chiara intenzione di ribadire che in questa stagione i nostri rappresentanti saranno protagonisti ad ogni occasione. Si ...