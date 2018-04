Abruzzo | la denuncia | “Mio figlio in stato vegetativo deve compilare un test per ottenere

Abruzzo - la denuncia di un papà : “Mio figlio disabile in stato vegetativo deve compilare un test per ottenere il sostegno economico” : Igino, suo figlio adolescente, è un disabile gravissimo, cerebroleso dalla nascita, in stato vegetativo. Eppure per avere diritto, quest’anno, al sostegno economico previsto da una legge regionale del 2012, la Regione Abruzzo gli ha consegnato un nuovo modulo sperimentale di valutazione della sua autosufficienza. Per stabilire se questo ragazzo di Vasto sia ancora veramente incapace di badare a se stesso, dovrebbe rispondere, e di suo pugno, al ...