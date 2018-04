A sorpresa Bianca Atzei da Gianni Morandi all’Arena di Verona il 25 aprile tra successi e

Verissimo - Bianca Atzei a sorpresa sul ritorno con Max Biaggi : 'Le ferite restano - però...' : Tornata dall'Isola dei famosi, Bianca Atzei è tornata a parlare della sua tormentata storia finita con Max Biaggi . A Verissimo con Silvia Toffanin , la cantante ha spiazzato i fan quando le è stato ...

Bianca Atzei/ Dopo l'arrivo in Honduras di papà Renato altra sorpresa stasera? (Isola dei famosi 2018) : Bianca Atzei, tanti momenti complicati, riuscirà ad arrivare fino in fondo nel reality show di Canale 5? La cantante alimenta le polemiche al di fuori del programma. (Isola dei famosi)(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 21:37:00 GMT)

Bianca Atzei - sorpresa del padre all'Isola dei Famosi/ Video : “Scusa per gli abbracci mancati” : Bianca Atzei, sorpresa del padre all'Isola dei Famosi: Video. “Scusa per gli abbracci mancati e le carezze non date”, ha scritto papà Renato nella lettera che ha preceduto l'incontro(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 06:28:00 GMT)

Isola - Bianca in un mare di lacrime : “Non sono adatta per questo posto”. Poi la sorpresa : Un fiume di lacrime ha sgorgato copioso dagli occhi di Bianca Atzei, in totale crisi per gli attacchi ricevuti dai...

Max Biaggi niente sorpresa a Bianca sull’isola dei famosi : Bianca Atzei durante la sua partecipazione a “L’isola dei famosi” ha avuto dei momenti di nostalgia e dolore, pensando alla fine della sua storia d’amore, ma è stata in grado di superarli grazie anche all’aiuto di Filippo Nardi. I due si sono lasciati poche settimane prima della partenza di Bianca per il reality. La cantante ha detto che la decisione presa di Biaggi è avvenuta da un giorno all’altro, proprio dopo il grave ...

Isola - nessuna sorpresa di Max Biaggi a Bianca : "Per carità!" : Per dare una scossa a un'edizione un po' sottotono, gli autori dell'Isola dei Famosi cercano di inventarsi qualcosa di forte. Un'idea buona c'era, peccato che il diretto interessato pare non ne abbia voluto...

Niente sorpresa per Bianca Atzei - Max Biagi rifiuta : "Per carità". E spunta il motivo della loro rottura : Bianca Atzei sembra essersi almeno in parte ripresa dalla delusione per la fine dell'amore con Max Biaggi. Durante la sua partecipazione a L'isola dei Famosi la cantante ha avuto dei momenti...

Niente sorpresa per Bianca Atzei - Max Biagi rifiuta : 'Per carità'. E spunta il motivo della loro rottura : Bianca Atzei sembra essersi almeno in parte ripresa dalla delusione per la fine dell'a more con M ax Biaggi . Durante la sua partecipazione a L'isola dei Famosi la cantante ha avuto dei momenti di ...