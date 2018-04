A scuola da campioni con il Crotone Calcio

ionionotizie

: RT @mckillbill: @ErGeometra Il declino del calcio italiano inizia quando non ha più grandi campioni e gli resta solo la sua scuola tattica… - ErGeometra : RT @mckillbill: @ErGeometra Il declino del calcio italiano inizia quando non ha più grandi campioni e gli resta solo la sua scuola tattica… - mckillbill : @ErGeometra Il declino del calcio italiano inizia quando non ha più grandi campioni e gli resta solo la sua scuola… - ilgiornaledicas : L'I.C. Carducci-King protagonista al Torneo Scacchi Scuola, I ragazzi, tutti iscritti alla ADS San Benedetto di Cas… -

(Di giovedì 26 aprile 2018) ... 'Ringraziamo la Società per la disponibilità, stare insieme ai calciatori che ci stanno rappresentando in tutta l'Italia è un significato di grande importanza per tutto il mondo scolastico'. Durante ...