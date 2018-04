A Bari Open day Coldiretti ' Vivere un giorno da contadino'

Bari : il 27 Aprile il primo Open Day dell’agricoltura per vivere un giorno da contadino : Spinto da un ritorno alla terra epocale che non avveniva dalla rivoluzione industriale, per aiutare i giovani a scegliere il lavoro della vita arriva il primo “Open Day nazionale dell’agricoltura” italiana per vivere un giorno da contadino lungo un percorso di un chilometro e mezzo, tra le aziende, sui trattori, con gli agrichef, negli orti, nelle fattorie didattiche, con gli animali o nel villaggio delle idee. L’appuntamento è a Bari in ...