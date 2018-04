        La lite al Grande Fratello tra Baye Dame e Aida Nizar ha sconvolto un po’ ...

“Spogliatevi - forza”. Entra nel locale per lo show a luci rosse ma sul più bello qualcosa va storto. Il panico tra le ragazze - svestite. L’ambulanza e la polizia che arrivano di corsa. Una serata trasgressiva finita nel peggiore dei modi : Un fenomeno che continua a dilagare nonostante i tentavi delle autorità di arginarlo. E che coinvolge ogni anno milioni di uomini, spesso anche sposati o comunque impegnati sentimentalmente, pronti a spendere i propri risparmi per dedicarsi al turismo sessuale. Un’idea, quella di partire e abbandonarsi per qualche giorno a piaceri e trasgressioni, che alla fine aveva spinto anche un uomo di 60 anni, di origini inglesi, a volare fino ...

Incontro a roma tra vertici Lega Pro - Lnd - Aic - Aiac e Aia : Si sono incontrati oggi a roma i vertici di Lega Pro, Lega nazionale dilettanti, Assocalciatori (Aic), Assoallenatori (Aiac) e Associazione italiana arbitri (Aia) “per analizzare la situazione del calcio e per confrontarsi sui temi di interesse comune. Il confronto proseguirà con incontri periodici”. Lo rende noto un comunicato. (Spr/AdnKronos) L'articolo Incontro a roma tra vertici Lega Pro, Lnd, Aic, Aiac e Aia sembra essere il ...

Editoria : Gianni Paolucci presidente Asig : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – Si è svolta oggi a Roma l’Assemblea dell’Asig, Associazione Stampatori Italiana Giornali, che ha proceduto al rinnovo delle cariche associative per il biennio 2018-2020. Il presidente è Gianni Paolucci. Il Consiglio di Presidenza, si legge in una nota, è formato da Alessandro Barberi, Silvio Broggi e Alberto Vescovi. Segretario è Sergio Vitelli. Paolo Polidori è stato confermato Responsabile della ...

Sentire di pancia : l'asse intestino-cervello e la dieta per la flora batterica : A lungo bistrattato e negletto , anche per pudori esagerati , , l'intestino oggi è riconosciuto anche dalla scienza come il secondo cervello , non a caso ospita la più grande concentrazione di ...

Liverpool - restano in carcere i due ultras della Roma : cade l'accusa di omicidio : I due ultrà della Roma, Filippo Lombardi e Daniele Sciusco, arrestati dopo l'andata della semifinale di Champions League tra il Liverpool e i giallorossi, sono stati rinviati a giudizio con l'accusa ...

Malagò - Roma-Liverpool deve andare bene : In vista del tavolo tecnico di domani, il numero uno dello sport italiano precisa: "Presumo che sotto l'aspetto della prevenzione sarà fatto il massimo - ha chiarito in conferenza stampa - Le persone ...

Teramo - pronto il rinnovo per un ex Torino : Giovanni Graziano , centrocampista del Teramo , scuola Torino , è pronto a firmare il rinnovo di contratto con il club abruzzese. Lo riporta Sky Sport , con un biennale già pronto.

Inter - Icardi : strana la vita da bomber. In A meglio di Higuain ma... : Proprio i due attaccanti si affronteranno sabato sera al Meazza e il Corriere dello Sport accende i riflettori su quella che sarà una sfida nella sfida per i due argentini. 'Nella classifica dei ...

Inter-Juve - San Siro sold out : è incasso record in Italia : Venduti 78.328 biglietti per un incasso da oltre 5 milioni per la super sfida di sabato sera

Juventus - Barzagli : "Tifosi venuti a sostenerci. Inter? Fondamentale - non decisiva" : Il difensore bianconero parla di quanto accaduto ieri a Vinovo e della prossima sfida che attende la Signora

Pierluigi Bersani - la profezia sul governo tra M5s e Pd : 'I grillini andranno con Lega - sono obbligati' : Concluso il mandato esplorativo di Roberto Fico, la prospettiva di un governo tra Movimento Cinque Stelle e Partito democratico sembra sempre più inevitabile. Certo l'ipotesi di un governo 'del ...

Totoesame - iniziano le scommesse sulla Maturità 2018 : gli studenti puntano su Pirandello - e Stephen Hawking - : Ispirati più da quello che ascoltano quando sono a scuola e meno da quanto accade attualmente nel mondo. Gli studenti che, tra un paio di mesi, dovranno affrontare l'esame di Maturità non si lasciano influenzare da ciò che scrivono i giornali o che passa la Tv. Così, se devono indicare gli ...

Il pane del 'pellegrino' in onore di San Nicola : i Panificatori baresi pronti per la festa : Nel mese di maggio i Panificatori promuoveranno il pane del 'pellegrino', nominato così per i tanti fedeli che raggiungono Bari per i festeggiamenti del Santo tanto amato in tutto il mondo. Il pane è ...

Avicii - la famiglia ha confermato le cause della morte : Ti amiamo, la tua famiglia.' Avicii, una morte non sospetta che ha sconvolto il mondo della musica , e non solo, La morte di Avicii ha scosso il mondo della musica come un fulmine a ciel sereno , e ...