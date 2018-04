3T Frascati Sporting Village pallanuoto | A2 f | Birri | quasi salvezza

romadailynews

(Di giovedì 26 aprile 2018) Roma – La serie A2 femminile del 3Tè molto vicina alla. Grazie all’ultimo successo interno contro il Volturno per 7-5, le ragazze di coach Maurohanno fatto un ulteriore passo in avanti per la permanenza in categoria. “Quella di domenica era una partita importante per noi. Una sorta di “scontro diretto” anche se avevamo già una buona distanza dalle avversarie – spiega–. Era fondamentale vincere e lo abbiamo fatto contro un avversario scorbutico che ha messo in vasca un grande agonistico. Talvolta anche fin troppo “tollerato” dagli arbitri. Comunque ci aspettavamo una sfida di questo tipo perché per il Volturno questa eraun’ultima spiaggia”. “Ma noi siamo subito partiti molto bene e abbiamo praticamente mantenuto sempre un vantaggio di due reti per tutto il corso della partita. Nel finale, però, c’è stato ...