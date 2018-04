25 aprile | Mattarella | la Resistenza come il Risorgimento

Mattarella celebra il 25 aprile : “Resistenza come il Risorgimento - erano tutti patrioti” : Si celebra il 73° anniversario della Festa della Liberazione. A inizio giornata il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , si è recato all’Altare della Patria per rendere omaggio al milite ignoto. Ha passato in rassegna il picchetto d’onore schierato a piazza Venezia con le più alte cariche dello Stato, tra cui i due neo presidenti delle ...

25 aprile - Mattarella : 'Resistenza come Risorgimento - erano patrioti' : "Non era, quella fascista, la Patria che aveva meritato il sacrificio eroico di tanti soldati italiani. La Patria, che rinasceva dalle ceneri della guerra, si ricollegava al Risorgimento ". Lo ha detto ...

Mattarella apre le celebrazioni per il 25 aprile. Gentiloni : “Un dovere ricordare chi ha combattuto” : Oggi si celebra il 73° anniversario della Festa della Liberazione. A Roma l’appuntamento principale. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato all’Altare della Patria per rendere omaggio al milite ignoto. Ha passato in rassegna il picchetto d’onore schierato a piazza Venezia e ha salutato i rappresentanti delle associazioni c...