25 aprile | le celebrazioni in piazza San Marco

25 aprile : a Todi due celebrazioni separate : Una del Comune, l'altra dell'Anpi. Il sindaco di Forza Italia, della cittadina umbra ha negato il patrocinio e e l'utilizzo del suo logo all'Associazione nazionale partigiani. Entrambi i cortei si ...

25 aprile - Mattarella apre celebrazioni all'Altare della Patria. FOTO : 25 aprile, Mattarella apre celebrazioni all'Altare della Patria. FOTO L'Italia festeggia il 73esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Il presidente della Repubblica depone una corona sulla tomba del Milite ignoto. Omaggio anche alle Fosse Ardeatine. Gentiloni: "Fu giorno del riscatto ...

Mattarella apre le celebrazioni per il 25 aprile. Gentiloni : “Un dovere ricordare chi ha combattuto” : Oggi si celebra il 73° anniversario della Festa della Liberazione. A Roma l’appuntamento principale. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato all’Altare della Patria per rendere omaggio al milite ignoto. Ha passato in rassegna il picchetto d’onore schierato a piazza Venezia e ha salutato i rappresentanti delle associazioni c...

25 aprile - Mattarella apre le celebrazioni all’altare della Patria : cortei in tutta Italia : In occasione della cerimonia per il 73mo anniversario della Festa della Liberazione, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona di fiori all’altare della Patria, dopo aver passato in rassegna il picchetto d’onore, schierato a piazza Venezia. Il capo dello Stato ha poi lasciato la piazza alla volta del Quirinale. In piazza sono presenti vertici militari e delle istituzioni: entrambi i presidenti delle Camere, ...

