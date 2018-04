25 aprile | a Macerata pentolaccia come piazzale Loreto | bimbi armati per bastonare il

25 aprile : Donazzan (Fi Veneto) - a Macerata sceneggiata vergognosa : Venezia, 26 apr. (AdnKronos) - "Macerata era già tristemente nota per l'omicidio di Pamela Mastropietro e per il raid di Luca Traini, seguiti da manifestazioni e cortei contrapposti che hanno fatto precipitare in più occasioni la Città nell'odio e nella violenza. In questo quadro, la buffonata organ

25 aprile : Donazzan (Fi Veneto) - a Macerata sceneggiata vergognosa : Venezia, 26 apr. (AdnKronos) – “Macerata era già tristemente nota per l’omicidio di Pamela Mastropietro e per il raid di Luca Traini, seguiti da manifestazioni e cortei contrapposti che hanno fatto precipitare in più occasioni la Città nell’odio e nella violenza. In questo quadro, la buffonata organizzata ad arte dalla teppaglia dei locali centri sociali, assume una gravità e una pericolosità inauditi”, lo ...

25 aprile choc a MacerataAppeso il fantoccio di Mussolini "Caramelle a chi gli spacca la testa" : Rivisitazione macabra a Macerata ieri in occasione del 25 aprile. Al motto di “colpisci il Duce come a Piazzale Loreto, spaccagli la testa e ricevi le caramelle” si è messa in moto nella città marchigiana una rivisitazione a dir poco discutibile dei noti fatti di piazzale Loreto, con l'impiccagione a testa in giù in piazza Cesare Battisti di un fantoccio che raffigurava Benito Mussolini. E' “la pignatta antifascista”, allestita dalla Palestra ...

Terremoto oggi nelle Marche/ INGV ultime scosse : Macerata - sisma M 2.6 a Pieve Torina (13 aprile 2018) : Terremoto oggi nelle Marche, 13 aprile 2018. INGV ultime scosse e notizie: Macerata, sisma di magnitudo 2.6 a Pieve Torina. Gli aggiornamenti sull'attività sismica(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 10:00:00 GMT)

Terremoto oggi nelle Marche/ INGV ultime scosse : Macerata - sisma M 2.6 a Pieve Torina (12 aprile 2018) : Terremoto oggi nelle Marche, 12 aprile 2018. INGV, ultime scosse e notizie: Macerata, sisma di magnitudo 2.6 a Pieve Torina. Gli aggiornamenti sull'attività sismica(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 15:10:00 GMT)

Terremoto in provincia di Macerata - M 4.7 - 10 aprile 2018 : Torna a tremare la terra al centro-Italia in particolare nelle Marche, dove poco prima dell’alba, alle 5:11 si è verificato un sisma di 4.7M con epicentro a 2km da Muccia, Macerata, ad una profondità di 9km. Purtroppo ci sono stati dei danni ma non sembra che siano state coinvolte persone, a Muccia è crollato un piccolo […]

Italia Antisismica - convegno Cresme e ISI il 18 aprile a Macerata : Antonio Borri Ordinario di Scienza delle Costruzioni Dipartimento Ingegneria, Università di Perugia 18:10 Conclusioni Fabio Renzi " Segretario Generale fondazione Symbola

TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse : Macerata - sisma M 2 - 6 a Muccia - ore 16 : 10 - 7 aprile 2018 - : TERREMOTO OGGI, 7 aprile 2018: una scossa di magnitudo 2.6 sulla scala Richter si è verificata a Muccia, in provincia di Macerata. sisma anche in prov