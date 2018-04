1 maggio | a Venezia aperture speciali dei musei cittadini

meteoweb.eu

: TEATRO LA FENICE 13-16-19 Maggio 2018 meravigliose scenografie e musiche con la Norma nuovo allestimento Fondazion… - aGuestinVenice : TEATRO LA FENICE 13-16-19 Maggio 2018 meravigliose scenografie e musiche con la Norma nuovo allestimento Fondazion… - MaraGrisoni : Al Teatro La Fenice Venezia LA TRAVIATA di Verdi Maggio 2018. Con #AssociazioneMaNi info su - ilgiornaledv : Primo Maggio: Venezia,stretta su turisti... -

(Di giovedì 26 aprile 2018), 26 apr. (AdnKronos) – Ritorna ada venerdì 27 aprile l’iniziativa ‘al Chiaro di Luna’ che prevede ‘ ogni venerdì e sabato, fino a ottobre ‘ l’apertura prolungata di Palazzo Ducale fino alle ore 23 (ultimo ingresso alle 22).Avviata con successo due anni fa, la proposta rientra nell’ambito delle iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale per creare nuove occasioni di visita all’immenso patrimonio artistico della città, ma anche per favorire una programmazione più ampia, coinvolgere i visitatori e i giovani e, in generale, quel pubblico che normalmente non riesce a visitare inei consueti orari di apertura. L’opportunità di un suggestivo itinerario in ‘notturna’ tra gli ambienti e i capolavori del palazzo ‘simbolo’ della Serenissima, che contribuisce ad arricchire ...