Yuna | la bimba colpita dalla malattia rarissima studiata dalla mamma | la storia

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Ladi #, unaaffetta da unarara, è stata raccontata dal New York Times per mettere in risalto una incredibile coincidenza: ladi, infatti, è una delle poche ricercatrici al mondo a studiare lache ha colpito la figlia. Si tratta della sindrome del gene #FOXG1, diagnosticato a sole 355 persone in tutto il mondo, che provoca un grave ritardo mentale e motorio in chi ne viene colpito. Ladie dellamadre Fino all’eta' di due anni,aveva problemi che non si riuscivano a ricondurre ai sintomi di alcunaVIDEO: non riusciva a parlare, a camminare, faceva fatica a inghiottire, vomitava spesso e piangeva in continuazione. La, Soo-Kyung Lee, una biologa 42enne di origine sud coreana specializzata in neurologia dello sviluppo, ha trovato la risposta solo quando il ...