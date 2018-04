Xiaomi Mi 6X ufficiale | tutto confermato | sia le specifiche che i prezzi

Xiaomi Mi 6X è presente sul sito ufficiale Android prima della presentazione ufficiale : A due giorni dalla presentazione ufficiale, che si terrà il 25 aprile in Cina, Xiaomi Mi 6X è già finito sul sito ufficiale di Android, rivelando però solo alcune delle proprie specifiche tecniche. L'articolo Xiaomi Mi 6X è presente sul sito ufficiale Android prima della presentazione ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Finalmente Apre La Mi Community Ufficiale Italiana Per Smartphone Xiaomi : Xiaomi Mi Community Ufficiale anche in Italia: tutti i dettagli Xiaomi Mi Community in Italia Finalmente ci siamo: da oggi anche l’Italia ha un forum Ufficiale Xiaomi. Se avevi ancora qualche dubbio sul fatto che l’azienda cinese facesse sul serio con il nostro Paese, ora direi che possono sparire tutti, anche se già il fatto che a […]

Mentre Xiaomi Mi 6X si mostra in un teaser ufficiale - Xiaomi Mi A1 va fuori produzione in India : Mentre Xiaomi pubblica un teaser ufficiale nel quale mostra Xiaomi Mi 6X, che sarà presentato il 25 aprile, in India Xiaomi Mi A1 esce di scena, sintomo dell'imminente arrivo sul mercato di Xiaomi Mi A2.

Xiaomi Black Shark è ufficiale : lo smartphone da gaming con raffreddamento a liquido : Lo smartphone da gaming Xiaomi Black Shark è ufficiale: prestazioni elevate grazie anche al raffreddamento a liquido che spinge lo Snapdragon 845 a frequenze superiori.Xiaomi Black Shark è ufficialmente il secondo smartphone dedicato al gaming uscito di recente dopo il Razer Phone e non costerà poi così molto.Va detto fin da subito che Black Shark è tecnicamente un'azienda indipendente che però grazie alla collaborazione (e ai soldi) di ...

Xiaomi Mi TV 4S è ufficiale : schermo da 55 pollici - 4K - HDR e audio Dolby-DTS : Xiaomi ha presentato oggi una nuova smart TV, Xiaomi Mi TV 4A, con schermo da 55 pollici 4H, supporto a HDR e Dolby, oltre a numerose altre funzionalità.

Xiaomi Mi Gaming Laptop Ufficiale : Prezzo - Caratteristiche - Scheda Tecnica : Xiaomi Mi Gaming Laptop Ufficiale: tanta potenza, quattro varianti, Prezzo davvero interessante. Mi Gaming Laptop, da Xiaomi un portatile per gamer a meno di 1000€ Con un evento esclusivo a Shanghai tenutosi poche ore fa, lo stesso in cui è stato presentato il nuovo Mi Mix 2S

Xiaomi Mi MIX 2s è ufficiale : doppia fotocamera posteriore e tanta intelligenza artificiale : Dopo una lunga serie di rumor Xiaomi ha finalmente alzato i veli su Xiaomi Mi MIX 2, il primo top di gamma del 2018, caratterizzato da una scheda tecnica di assoluto valore e da un design simile al modello dello scorso anno.

