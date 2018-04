Xiaomi lancia le nuove Gaming Headset e termina lo sviluppo di MIUI 9

Xiaomi lancia le scarpe smart (ultra economiche) : (Foto: Huami) Un paio di scarpe dalla linea dinamica e con sensori integrati, proposto al prezzo di 25 euro: sono le Amazfit Antelope Light Sport Shoes, realizzate in Cina per volere di Xiaomi. Il produttore si è reso famoso per i suoi telefoni dal rapporto qualità prezzo vantaggioso, ma negli anni non ha mancato di esplorare altri settori commerciali (secondo Bloomberg sarebbe interessato anche ad acquisire la statunitense GoPro); le calzature ...

Xiaomi lancia un caricabatterie rapido da parete e nuove cuffie Bluetooth : Xiaomi lancia un nuovo paio di cuffie Bluetooth con autonomia in standby di 200 ore, e un caricabatterie rapido da 36W dotato di due porte Quick Charge 3.0. L'articolo Xiaomi lancia un caricabatterie rapido da parete e nuove cuffie Bluetooth proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia un nuovo termometro digitale che costa meno di 3 euro : Xiaomi ha appena lanciato un nuovo termometro digitale, proposto ad un prezzo di listino inferiore ai 3 euro (19,9 Yuan). Il produttore cinese è noto per la sua ampia e variegata gamma di dispositivi ed accessori per la casa, tra i quali rientrano anche i termometri. L'articolo Xiaomi lancia un nuovo termometro digitale che costa meno di 3 euro proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia le Dual Unit Half Ear Heapdones in ceramica a meno di 9 euro : Xiaomi ha presentato oggi un nuovo paio di cuffie, nelle classiche colorazioni bianca o nera, realizzate in ceramica e disponibili a partire da domani a meno di 9 euro. L'articolo Xiaomi lancia le Dual Unit Half Ear Heapdones in ceramica a meno di 9 euro proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia due nuove cuffie auricolari - entrambe a meno di 10 euro : Xiaomi lancia due nuove cuffie auricolari in India, entrambe con un prezzo molto contenuto, inferiore ai 10 euro, con cassa metallica, cavo in kevlar e diverse colorazioni. L'articolo Xiaomi lancia due nuove cuffie auricolari, entrambe a meno di 10 euro proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi è pronta a lanciare Redmi Note 5 Pro in Cina e Redmi 5 in India : Nei prossimi giorni Xiaomi dovrebbe presentare Redmi 5 in India, mente in patria dovrebbe arrivare Xiaomi Redmi Note 5 Pro, che dovrebbe essere commercializzato in Cina come Xiaomi Redmi Note 5. L'articolo Xiaomi è pronta a lanciare Redmi Note 5 Pro in Cina e Redmi 5 in India è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi lancia una campagna di crowdfunding per una piastra per capelli con power bank : Xiaomi ha lanciato ieri, in occasione della Festa della donna, una campagna di crowdfunding avente ad oggetto Moonlight, una piastra per capelli wireless che funziona anche come power bank. Xiaomi Moonlight è senza dubbio un prodotto insolito, scopriamola insieme. L'articolo Xiaomi lancia una campagna di crowdfunding per una piastra per capelli con power bank è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.