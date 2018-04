Xiaomi Italia | Ecco Il Sito Ufficiale

È sempre più Xiaomi in Italia : disponibile il sito ufficiale in italiano : Xiaomi apre ufficialmente il sito Italiano, anche se per il momento il sito rimanda a MediaWorld per gli acquisti. Si avvicina dunque sbarco definitivo nel nostro Paese. L'articolo È sempre più Xiaomi in Italia: disponibile il sito ufficiale in Italiano proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi apre la Mi Community Italia - con tante sorprese in arrivo per i fan : Xiaomi sta facendo sul serio con l'Italia, come conferma l'apertura del forum ufficiale della Mi Community, disponibile da qualche giorno e dedicato ai Mi Fans più sfegatati. L'articolo Xiaomi apre la Mi Community Italia, con tante sorprese in arrivo per i fan proviene da TuttoAndroid.

Finalmente Apre La Mi Community Ufficiale Italiana Per Smartphone Xiaomi : Xiaomi Mi Community Ufficiale anche in Italia: tutti i dettagli Xiaomi Mi Community in Italia Finalmente ci siamo: da oggi anche l’Italia ha un forum Ufficiale Xiaomi. Se avevi ancora qualche dubbio sul fatto che l’azienda cinese facesse sul serio con il nostro Paese, ora direi che possono sparire tutti, anche se già il fatto che a […]

Xiaomi Mi Home finalmente supporta la lingua italiana con il nuovo aggiornamento : finalmente dopo un aggiornamento l’applicazione Xiaomi Mi Home supporta la lingua in Italiano che sicuramente ci aiuterà a gestire meglio i dispositivi smart dell’azienda cinese.Buone notizie per tutti i possessori italiani di un accessorio o di un dispositivo smart per la casa marchiato Xiaomi: l’azienda cinese ha rilasciato ieri un aggiornamento per la sua applicazione Mi Home che adesso supporta pure la lingua ...

L’app Mi Home (Domotica) di Xiaomi parla anche in Italiano : Mi Home finalmente disponibile in lingua Italiana con tanto di assistente vocale completamente funzionante. Ora Xiaomi deve “globalizzare” anche la sua rete di server Applicazione Xiaomi Mi Home disponibile in Italiano: La rivoluzione di Xiaomi del 2018 continua Mi Home, l’applicazione di Xiaomi che permette di gestire tutti gli accessori della domotica dell’azienda Cinese, e […]

Xiaomi cerca tester per Oreo su Mi 5 - Mi MIX e Mi Note 2 e traduce Mi Home in italiano (o quasi) : Xiaomi cerca beta tester per laGlobal Beta di Mi 5, Mi MIX e Mi Note 2 basata su Oreo. Nel frattempo rilascia un aggiornamento in italiano per l'applicazione Mi Home, anche se ci sono ancora alcuni dettagli da sistemare. L'articolo Xiaomi cerca tester per Oreo su Mi 5, Mi MIX e Mi Note 2 e traduce Mi Home in italiano (o quasi) proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Mix 2 Garanzia Italia scontato di 100 euro da Xiaomi Italia : ecco dove acquistarlo : Xiaomi Italia per festeggiare gli 8 anni di attività festeggia con i Fan Italiani scontando di 100 euro il prezzo ufficiale nel nostro paese dello Xiaomi Mi Mix 2: ecco dove acquistarlo.Se conoscete i prodotti del produttore cinese Xiaomi, sicuramente avrete saputo che nel nostro paese (con Garanzia Italia) a inizio marzo 2018 è iniziata la commercializzazione dello Xiaomi Mi Mix 2 a 499 euro.Xiaomi Mi Mix 2 scontato di 100 euro: ecco il nuovo ...

Xiaomi Mi MIX 2 è in offerta per il compleanno di Xiaomi a soli 399 euro in Italia : Per festeggiare il proprio ottavo compleanno Xiaomi Italia ha deciso di scontare ulteriormente il suo flagship Xiaomi Mi MIX 2, su alcuni store online Italiani. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2 è in offerta per il compleanno di Xiaomi a soli 399 euro in Italia proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi 5 Plus in Italia : prezzo offerta da Mediaworld : Finalmente potete acquistare con garanzia Italiana lo Xiaomi Redmi 5 Plus venduto direttamente da Mediaworld: ecco il prezzo in Italia in offertaSegnaliamo a tutti i nostri amici lettori che a partire da domani 22 marzo e fino al 28 dello stesso mese potrete acquistare il nuovo smartphone android di fascia media Xiaomi Redmi 5 Plus con garanzia ufficiale e supporto consumatore Italia.Xiaomi Redmi 5 Plus acquistabile con garanzia Italia: la prima ...

Xiaomi Redmi Note 5 Pro arriva in Europa (Italia) : ecco i prezzi in euro : La versione internazionale dello Xiaomi Redmi Note 5 Pro arriverà presto in europa (Italia) con banda LTE 20: ecco i prezzi di vendita in euro secondo recenti rumors.A poco più da un mese dal suo annuncio ufficiale avvenuto in Cina, gli Xiaomi Redemi Note 5 Pro dovrebbero fare molto presto capolino anche nel mercato europeo, quindi arriveranno anche in Italia.Xiaomi infatti ha già iniziato a insediarsi sul nostro territorio nazionale, e vende ...

Xiaomi avrebbe scelto GearBest come partner ufficiale online per l’Italia : Secondo recenti rumors il produttore cinese di elettronica e smartphone Xiaomi avrebbe selezionato GearBest come partner ufficiale per le vendite online in Italia.I nostri lettori più attenti sanno già da tempo che l’azienda cinese Xiaomi ha aperto ufficialmente i battenti anche in Italia, vendendo con garanzia Italia nei vari negozi fisici della GDA i sui smartphone Android.Oltre a questo il colloso asiatico, ad oggi il quinto produttore ...