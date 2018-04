Xbox One si aggiorna per tutti

Xbox One : avviato il roll-out pubblico di April Update : E mentre gli utenti Windows 10 attendono ancora il rilascio al pubblico di April Update (nome in codice Redstone 4), ecco che su Xbox One, dopo mesi di test nei canali preview, il roll-out parte proprio in queste ore. L’annuncio arriva direttamente da un articolo pubblicato su Xbox Wire dove la casa di Redmond tiene anche a precisare che la distribuzione di April Update è stata pianificata a scaglioni, dunque, alcuni potrebbero riceverlo ...

Red Dead Redemption è splendido in 4K su Xbox One X - analisi tecnica : Volete sapere la notizia più importante? Red Dead Redemption è ora giocabile su Xbox One X in vero 4K nativo. Prima dell'uscita del sequel, prevista per ottobre 2018, il classico per Xbox 360 è stato aggiunto alla lista sempre crescente dei giochi retrocompatibili, migliorati grazie all'emulatore per Xbox One X e con una risoluzione nativa 4K, mantenendo l'originale anti-aliasing 2x MSAA. Il fatto che il gioco si sia finalmente liberato del suo ...

PlayerUnknown's Battlegrounds per Xbox One : in arrivo i test per la mappa Miramar : Come molti di voi sapranno, qualche tempo fa PUBG Corp. annunciò l'arrivo della mappa desertica di PlayerUnknown's Battlegrounds su Xbox One, Miramar.Al momento dell'annuncio, non era stata resa nota una data di disponibilità ma ora, grazie alla segnalazione dei colleghi di Eurogamer.net, apprendiamo che Miramar arriverà sul server di prova a breve, ovvero il 26 aprile.Le date di disponibilità dipendono dal territorio e, per quanto riguarda ...

Gli sviluppatori di DayZ puntano al 4K su Xbox One X e PS4 Pro : Sapevamo già che DayZ, il tanto atteso gioco di sopravvivenza multiplayer zombie, girerà in 4K e 30 fps su Xbox One X; tuttavia, sembra che questo obiettivo sarà raggiunto anche su PS4 Pro. Parlando con GamingBolt, Eugen Harton, Lead Producer di DayZ presso Bohemia Interactive ha notato che il gioco supporterà il 4K su entrambi i sistemi e che Bohemia sta anche valutando un'opzione per supportare 1080p e 60fps."Attualmente stiamo principalmente ...

Hellblade : Senua's Sacrifice a confronto su Xbox One e Xbox One X : Hellblade: Senua's Sacrifice è da poco approdato anche su Xbox One con pieno supporto a Xbox One X e, puntuale, arriva la precisa analisi di Digital Foundry che in un video ci mostra il gioco sulle due piattaforme di Microsoft.Stando alla redazione britannica, Hellblade: Senua's Sacrifice in versione Xbox One gira a una risoluzione di 1600x900, con una pulizia delle immagini non proprio perfetta anche se dal punto di vista delle performance si ...

Xbox One : Microsoft inizia i lavori per la prossima console [Rumor] : Da tempo numerose indiscrezioni riportano l’intento di Microsoft di commercializzare la sua prossima console nel 2019/2020 e non si esclude nemmeno che continuerà a fare parte della generazione attuale ovvero quella Xbox One. Sembra che i rumor divulgati negli ultimi mesi siano reali e affidabili poichè sono stati appena confermati da una notizia ufficiale apparsa in rete proprio in queste ultime ore. Sul sito web di Microsoft Carrers, ...

Xbox One : tutte le novità in arrivo con l’aggiornamento di maggio : Microsoft ha finalmente svelato, tramite un post sul blog ufficiale scritto da Bradley Rossetti, tutte le principali novità in arrivo con l’aggiornamento di maggio numerato 1805 per Xbox One. Si tratta di un major update appartenente sempre al ramo Redstone 4 e, gli utenti iscritti al programma Preview nel canale Alfa, hanno ricevuto qualche giorno fa la prima build in assoluto la quale, come di consuetudine, ha portato con sè ...

Hellblade : vediamo la comparativa tra Xbox One X e PS4 Pro : Il nuovo titolo di Ninja Theory, Hellblade: Senua's Sacrifice, è un titolo di successo dello studio e questo ha comportato il lancio anche su console, ci fa notare Gamingbolt.Il gioco è stato originariamente lanciato su PS4 e PC, mentre adesso è sbarcato anche su Xbox One e sulla nuova e potente macchina da gioco Microsoft, stiamo parlando di Xbox One X naturalmente. Sembra proprio che Ninja Theory abbia realizzato una delle migliori, se non la ...

Xbox One : Tutte le novità in arrivo a Maggio : Microsoft annuncia ufficialmente Tutte le novità in arrivo con l’aggiornamento primaverile su Xbox One, il quale sarà disponibile a partire da Maggio per i membri dell’Alpha Ring nel programma Preview e successivamente per i restanti. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord Le novità in arrivo per i tester su Xbox One Di seguito le ...

Xbox Live - achievement : ecco come funzionerebbe il nuovo sistema Carriera : Ci sarebbero anche, come fattori determinanti, il numero di giochi, l'avvio di un determinato quantitativo di giochi al giorno, la competizione in rete e , forse, la condivisione/lo streaming dalla ...

L'infernale horror Agony ha una data di uscita per PS4 - Xbox One e PC : L'atteso titolo horror-survival Agony, dopo il recente rinvio, ha finalmente una data di uscita ufficiale: il gioco sarà disponibile dal 22 maggio 2018. Lo studio di sviluppo Madmind pubblicherà il gioco per PlayStation 4, Xbox One e PC.Oltre ad esser considerato come uno dei titoli horror più attesi del 2018, il videogioco finanziato su Kick Starter metterà alla prova i giocatori con la sua ambientazione maligna e brutale. Agony vi getterà nel ...

Agony arriva a Maggio su PC - PS4 e Xbox One : L’acclamato gioco horror-survival, Agony, sarà disponibile dal 22 Maggio 2018. Lo studio di sviluppo Madmind pubblicherà il gioco per PlayStation 4, Xbox One e PC. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord Vai all’inferno il 22 Maggio 2018 con Agony Oltre ad esser considerato come uno dei titoli horror più attesi del 2018, il videogioco finanziato su ...

La versione finale di DayZ uscirà contemporaneamente su Xbox One e PS4 : DayZ, il titolo zombie survival action multiplayer che avrebbe ispirato giochi come H1Z1 e, in qualche modo, anche il genere battle royale, lo abbiamo visto in azione, nella versione Xbox One, in occasione del PAX East di Boston.Il gioco, quindi, arriverà anche su console, ma, almeno per la versione iniziale, arriverà prima su Xbox One e in seguito su PS4. Parlando con GamingBolt, Eugen Harton, Lead Producer di DayZ presso Bohemia Interactive, ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : partito il weekend di gioco gratuito su Xbox One : Come già annunciato in precedenza, PlayerUnknown's Battlegrounds, uno dei titoli più popolari dello scorso anno, ma anche il gioco che ha dato il via all'incredibile successo dei Battle Royale, è ora disponibile gratuitamente per gli utenti Xbox One. Grazie all'offerta Free Play Days di Microsoft, potrete provare l'intero gioco fino al 22 aprile.Come segnala Gamingbolt, vi avvisiamo che l'offerta è valida solo per i membri Xbox Live Gold. ...