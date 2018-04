Windows 10 Redstone 5 | disponibile la build 17655

Surface Andromeda : Microsoft aggiunge le API telefoniche in Windows 10 Redstone 5 : Continuano le sorprese scoperte dagli sviluppatori e dai leaker esperti nel mondo Microsoft sulla build 17650 facente parte di Redstone 5 e rilasciata da pochissimi giorni sul canale Skip Ahead del programma Insider. L’utente Twitter WalkingCat, navigando nel codice interno di Windows 10, ha notato che nell’ultimo aggiornamento Redstone 5 Microsoft ha reintrodotto tutte le API telefoniche, le quali consentono di effettuare chiamate e ...

Windows 10 Download ISO Redstone 4 Build 17134 : Windows 10 Download gratis italiano completo crack: dove? Cerchi Windows 10 Download gratis? Come scaricare Windows 10 Download? In questo articolo ti spieghiamo tutto quello che devi sapere per ottenere ISO Windows 10 gratis Windows 10 Download ISO Gratis Italiano A grande richiesta ti forniamo i link per il Download del file ISO di Windows 10 Build 17134 in inglese, per fare […]

Windows 10 : ecco come potrebbe chiamarsi Redstone 4 : Abbiamo già visto in precedenza come, molto probabilmente, Spring Creators Update non sarà il nome ufficiale di Redstone 4, la prossima versione di Windows 10 conosciuta anche con la numerazione 1803. Nelle ultime ore sta circolando in rete un’indiscrezione che rivelerebbe il nome definitivo del grande aggiornamento: Windows 10 April Update. Il tutto è nato da modifica lato server effettuata su Microsoft Edge, il quale mostra adesso su un ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17650 [Skip Ahead] : Dona Sarkar e Brandon LeBlanc hanno appena rilasciato un nuovo aggiornamento Windows 10 Redstone 5 per tutti gli utenti Insider iscritti nel canale Skip Ahead. La build, numerata 17650, porta con sè tanti bug fix e due novità rilevanti: l’implementazione del Fluent Design System nella UWP di sistema Windows Defender Security Center e il supporto di Windows Firewall al WSL. Novità We’ve heard your feedback and when you install this build ...

Microsoft spiega perchè Windows 10 Redstone 4 è stato positicipato : Internamente Microsoft aveva fissato il 10 aprile 2018 come data di rilascio al pubblico di Windows 10 Redstone 4 salvo poi cambiare totalmente idea posticipando il tutto ad una data indefinita. Anche se sapevamo che il cambio di rotta fosse dovuto a un bug scoperto dagli ingegneri di Redmond, non conoscevamo comunque tutti i particolari e le informazioni in merito. Fortunatamente a fare chiarezza ci ha pensato Dona Sarkar, la responsabile del ...

Windows 10 on ARM : nuovi dispositivi - miglioramenti con Redstone 4 e modalità S : Windows 10 on ARM è la piattaforma di Microsoft che prevede l’implementazione di processori Qualcomm in alcuni 2-in-1 e convertibili garantendo un’autonomia da record di circa 20 ore, una maggiore velocità nella ripresa dalla modalità stand-by e un surriscaldamento inferiore. Sebbene,Windows 10 on ARM abbia incuriosito molti utenti e possa introdurre innumerevoli vantaggi sia per gli OEM che per gli acquirenti stessi, non mancano ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17643 : Microsoft ha da pochissimo rilasciato la nuova build 17643 per tutti gli utenti Windows 10 Redstone 5 appartenenti al ramo di distribuzione Fast (Skip Ahead). La build in questione introduce un sacco di novità. Ecco la lista, presa direttamente dal blog ufficiale Microsoft: Sets + Office = Awesome Sets with Office 365 makes it easy to group, recall, and refresh data sources for all your projects. Whether updating your Excel budget each month ...

Sets : recap delle novità introdotte in Windows 10 Redstone 5 build 17639 : Mercoledì 4 aprile, Microsoft ha rilasciato la build 17639 per tutti gli Insider iscritti al ramo di distribuzione Fast con l’opzione Skip Ahead attiva implementando tante novità riguardanti i Sets. Per darvi una maggiore panoramica delle novità introdotte potete leggere questo articolo. Impostazioni Migliorate Le impostazioni dei Sets accessibili in Impostazioni > Sistema > Multitasking sono state aggiornate. Ora si può creare una ...

Windows 10 : a partire da Redstone 5 potrete vedere l’autonomia degli accessori : Sembra che Microsoft, con l’aggiornamento Redstone 5 previsto per questo autunno, sia intenzionata a migliorare l’app impostazioni di Windows rendendola sempre più completa e soprattutto utile. I colleghi di Windows Report hanno scoperto che nella build 17639, l’ultima rilasciata per gli utenti iscritti al programma Insider nel canale Skip Ahead, è stata introdotta silenziosamente una nuova funzionalità interessantissima ...

Windows 10 : in arrivo con Redstone 5 un nuovo strumento per catturare screenshot [Immagini] : Inizialmente scovata dal leaker WalkingCat, il nuovo strumento di cattura di Windows 10 è stato provato anche da Thurrot.com. E’ evidente che Microsoft possieda un obiettivo ben definito per il suo sistema operativo: eliminare le vecchie parti legacy WIN32 con nuove scritte in UWP. E così, dopo il pannello di controllo ormai rimpiazzato dall’app impostazioni, anche lo storico strumento di cattura verrà presto sostituito da una nuova ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17639 : Microsoft ha da poco rilasciato la build 17634 per tutti gli utenti insider Windows 10 Redstone 5 appartenenti al ramo di distribuzione Fast (skip Ahead). Novità The next wave of Sets improvements is here What belongs together stays together – we designed Sets to help you keep webpages, documents, files, and apps connected. We’ve been hard at work since our first wave of Sets improvements for RS5, and when you install today’s build you’ll ...

Windows 10 : con Redstone 5 arriva il supporto al protocollo veloce QUIC di Google [Rumor] : L’ultima build di Windows 10 Redstone 5 sembra contenere un numero di sorprese e novità che vanno ben oltre il changelog ufficiale scritto da Dona Sarkar. Sempre il leaker WalKingCat ha scoperto, oltre alle nuove tracce di Surface Andromeda contenute in una prossima funzionalità dedicata agli screenshot, che a partire da Redstone 5, e più precisamente dalla build 17634, Windows 10 supporta ufficialmente il protocollo Internet QUIC di ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17634 : Microsoft ha da poco rilasciato la build 17634 per tutti gli utenti insider Windows 10 Redstone 5 appartenenti al ramo di distribuzione Fast (skip Ahead). Ecco tutte le novità introdotte: Search is now available in Calendar for Windows 10! Now you can find past or future events by searching for the name, location, people included or words in the event body. Events that match your search will be clearly visible on your calendar, while those ...

Windows 10 : Microsoft pronta a togliere la sigla in codice “Redstone” dai prossimi aggiornamenti : La sigla in codice “Redstone” viene utilizzata da Microsoft ormai dal lontano 2016 a partire da AU (Anniversary Update) per indicare tutte le nuove versioni di Windows 10 attualmente in sviluppo e prive di un nome ufficiale e definitivo. La situazione però sta per cambiare secondo quanto riportato dai colleghi di Windows Central, i quali affermano che Redstone 5, l’aggiornamento successivo a Spring Creators Update che si trova al momento in ...