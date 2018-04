Will & Grace : 10 motivi per cui la serie è diventata un cult della TV : ...realtà contemporanea Il team di autori ha trovato modo di inserire nelle innumerevoli battute e situazioni al centro della narrazione moltissimi riferimenti alla cultura pop e alle notizie di cronaca.

Will & Grace - dalla prima alla nona stagione della serie su Infinity : Nel 1998, sulla televisione americana, arrivarono a distanza di quattro mesi due serie destinate a cambiare per sempre la fisionomia del piccolo schermo. Da una parte c’era Sex and the City con un personaggio femminile come Samantha che metteva subito in chiaro le cose (“Se sei single il mondo è il tuo buffet personale”). Dall’altra c’era Will & Grace con una protagonista prorompente del calibro di Karen Walker che non si faceva problemi a ...

Will & Grace sono tornati! Su Infinity il divertimento è assicurato con le otto stagioni complete e il nuovo revival della sitcom più amata : Will & Grace Ha fatto divertire, appassionare e anche riflettere -in modo molto originale- per otto lunghi anni, dal 1998 al 2006, e adesso una delle sitcom che hanno segnato la storia delle serie tv è tornata dopo undici anni di assenza con una nuova (nona, seguendo il conto) stagione! Stiamo parlando dei quattro scatenatissimi amici protagonisti di Will & Grace, che approdano su Infinity con il cofanetto completo di tutte le otto ...

Su Infinity in streaming tutta Will & Grace - revival incluso : Oltre a tutti gli episodi della serie originale, quasi 200 divisi in otto stagioni disponibili dal 4 aprile, il servizio di video in streaming propone ai fan di Will, Grace, Jack e Karen - quelli di ...

I motivi per cui la serie tv Will & Grace non ha stufato il pubblico sono molti - infatti non ci abbandoneranno : ... sì, undici!, anni la sua storica sit-com aveva fatto gioire milioni di fan nel mondo. Gli stessi fan che in questi giorni stanno ballando sui tavoli dopo aver saputo che Will Truman e Grace Adler ...

"Robin William mi palpò il seno sul set - ma dopo tutto erano gli anni 70". Parla l'ex stellina di Mork & Mindy : L'attrice Pam Dawber, co-protagonista della storica sit-com Mork & Mindy con Robin Williams, si confessa e racconta il singolare rapporto creatosi sul set tra lei ed il compianto comico.Stando agli estratti riportati dal Daily Mail, in un nuovo libro biografico dedicato all'attore ed intitolato Robin, l'ormai 66enne Dawber avrebbe affermato che Williams era "una persona gentile" dal "cuore gigantesco". "Ho amato davvero Robin, la cosa era ...

Il cast di Will & Grace senza freni al PaleyFest. Tutte le foto e gag più divertenti : Salti, balletti e tanti applausi: è andato in scena in pieno stile festoso il panel dedicato a Will & Grace durante l'evento annuale Paley Fest a Los Angeles. Al centro del palco del Dolby Theatre di Hollywood, i protagonisti di Will & Grace sono entrati in contatto con i tanti fan accorsi per vedere i quattro attori principali. Davanti a una platea festante e piena di cartelloni dedicati ai loro idoli, i protagonisti di Will & ...