WhatsApp alza l' età minima per il suo utilizzo nell' Unione Europea | ora bisognerà avere

WhatsApp alza a 16 l'età minima per il suo utilizzo : Se non si hanno almeno 16 anni non si potrà utilizzare WhatsApp. La app di messaggistica istantanea ha infatti aumentato a 16 anni, dai 13 attuali, l'età minima per l'utilizzo nell'Unione europea, in vista di un nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (Rgdp).L'annuncio è arrivato sul sito web, in cui è precisato che fuori dall'Ue l'età resta invariata. In un post, WhatsApp attribuisce la ...