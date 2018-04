Westworld 2×01 | una prémiere criptica e onirica che svela le tematiche della nuova

optimaitalia

(Di mercoledì 25 aprile 2018) La resa dei conti è arrivata: in una, come è, del resto, l'intera serie,2x01 non delude le aspettative e sforna un episodio violento e confusionario. Come annunciato, il caos dilaga nel parco in una serie di scene spettacolari di sparatorie, residenti (Host) contro esseri umani, e qualche curiosità in più su. La sequenza iniziale rimanda al sogno, tema centrale nella prima stagioneserie, che continua ad essere una costante anche in questo nuovo capitolo. La volontà degli autori è quella di proseguire con una narrazione non lineare; la storia si sposta dal presente al passato, e scopriamo cos'è accaduto due settimane prima con la rivolta degli Host.Dolores guida una rivoluzione destinata a non placarsi. Al suo fianco c'è l'immancabile Teddy, mentre William/l'Uomo in Nero è l'unico sopravvissuto al massacro inscenato nel finaleprima ...