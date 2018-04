Volvo - Nel 2025 la metà delle auto vendute saranno elettriche

quattroruote

: RT @quattroruote: #Volvo, nel 2025 un'auto venduta su due sarà elettrica. L'annuncio al Salone di Pechino - morettweet : RT @quattroruote: #Volvo, nel 2025 un'auto venduta su due sarà elettrica. L'annuncio al Salone di Pechino - quattroruote : #Volvo, nel 2025 un'auto venduta su due sarà elettrica. L'annuncio al Salone di Pechino -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Unaogni duenel mondo, entro il, sarà completamente elettrica. Lo ha annunciato oggi la Casa svedese al Salone di Pechino, con una promessa che segue di dodici mesi un'altra uscita ambiziosa sul fronte dell'elettrificazione, quella di avere nella gamma di ciascun modello una versione mild hybrid, plug-in o completamente elettrica già a partire dall'anno venturo.Una promessa per la Cina. Non è un caso che il nuovo obiettivo sia stato annunciato proprio a Pechino: la Cina è il primo mercato al mondo per leibride ed, e il governo della Repubblica Popolare ha messo nero su bianco l'obbligo di superare con queste alimentazioni il 20%immatricolazioni nazionali proprio entro il. Secondo i conti dell'esecutivo, si parla di circa sette milioni di veicoli l'anno.Tutti gli impianti fanno ibrido. L'impegno preso dalla Casa svedese, controllata dalla ...