Volley femminile - Finale Scudetto 2018 : Novara-Conegliano - gara3 oggi. Programma - orario d’inizio e tv : come seguire la partita : Oggi mercoledì 25 aprile si gioca Novara-Conegliano, gara3 della Finale Scudetto di Volley femminile. Al PalaIgor andrà in scena una partita fondamentale per le sorti dell’intera serie conclusiva: chi vince oggi avrà l’occasione di potersi giocare il primo match-point nella gara4 di domenica. Le piemontesi puntano a festeggiare nuovamente di fronte al proprio pubblico, le venete sognano il colpaccio in trasferta che cambierebbe tutti ...

Volley : A1 Femminile - Novara-Conegliano al terzo round : Mercoledì pomeriggio, con inizio alle ore 17.00, Igor Gorgonzola Novara e Imoco Volley Conegliano si affrontano in Gara-3 di Finale: un match che potrebbe rivelarsi decisivo nell'economia del duello ...

Volley femminile - Finale Scudetto 2018 : Novara-Conegliano - gara3 decisiva. Egonu e compagne per lo scatto - le Pantere cercano il colpo : Siamo arrivati al primo importante crocevia della Finale Scudetto di Volley femminile: Novara e Conegliano si affrontano nella gara3 in programma mercoledì 25 aprile (ore 17.00). Al PalaIgor si preannuncia una partita intensa e appassionante che viaggerà sul filo dell’equilibrio: le Campionesse d’Italia hanno dominato gara1 di fronte al proprio pubblico e cercano di riportarsi avanti dopo che le Pantere si sono imposte al tie-break ...

Volley femminile - Final Four Champions League 2018 : le quattro squadre ai raggi X. Conegliano per l’impresa - VakifBank favorito : La Final Four della Champions League 2018 di Volley femminile si disputerà a Bucarest (Romania) il 5-6 maggio. quattro squadre sono pronte per darsi battaglia: l’Italia si affida a Conegliano che in semiFinale se la dovrà vedere con il VakifBank Istanbul detentore del titolo, l’altro match prevede la sfida tra il Galatasaray e l’Alba Blaj. Conosciamo le quattro formazione analizzandole ai raggi X. IMOCO Conegliano ...

Volley femminile - Finale Scudetto 2018 : le pagelle di gara2. Bricio scatenata - Danesi granitica - Egonu non basta : Sabato si è disputata la gara2 della Finale Scudetto di Volley femminile. Conegliano ha sconfitto Novara per 3-2 e ha così pareggiato la serie conclusiva. Di seguito le pagelle delle giocatrici scese in campo. SAMANTHA Bricio: 8. La messicana ha indirizzato la partita con i suoi turni in battuta (4 aces) e con la sua incisività offensiva (20 punti, 50% in attacco) sostenendo bene il peso della ricezione (74%). ANNA Danesi: 8. Dopo una ...

Volley femminile - Final Four Champions League 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv. C'è Conegliano : ... 15.00 Finale per il terzo posto 18.00 Finale Champions League 2018 di Volley femminile FinalE Four Champions League 2018: COME VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING Tutte le partite ...

Volley femminile - Final Four Champions League 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv. C’è Conegliano : Nel weekend del 5-6 maggio si disputerà la Final Four della Champions League 2018 di Volley femminile. A ospitare gli atti conclusivi della massima competizione continentale sarà la Sala Polivalenti di Bucarest (Romania), a organizzare l’evento saranno le padrone di casa del CSM Volei Alba Blaj. Le migliori quattro squadre d’Europa si sono date appuntamento nella capitale rumena per il fine settimana che incoronerà la Regina del ...

Volley : A2 Femminile - Chieri elimina Trento - per Orvieto colpaccio a Mondovì : ROMA- Nella decisiva Gara 3 dei Quarti di Finale da Chieri arriva una robusta conferma della Fenera che, davanti al pubblico amico, travolge 3-0 la Delta Informatica Trentino e si guadagna l'accesso ...

Volley femminile - Finale Scudetto 2018 : Conegliano spegne la rimonta di Novara in gara2 - serie in parità : Al PalaVerde è andata in scena una vera e propria battaglia, una delle partite più belle dell’intera stagione, una super sfida stellare degna della gara2 della Finale Scudetto di Volley femmimile. Conegliano batte Novara per 3-2 (30-28; 25-15; 23-25; 20-25; 15-13) e pareggia così la serie (1-1) dopo che tre giorni fa aveva perso nettamente in trasferta. Si tornerà a giocare mercoledì 25 aprile al PalaIgor in quella che sarà la vera sfida ...

Volley femminile - Europei U17 2018 : l’Italia si arrende in Finale - trionfo della Russia. Maledizione d’argento : L’Italia non riesce nell’impresa di vincere gli Europei U17 di Volley femminile. A Sòfia (Bulgaria) le azzurrine sono state sconfitte dalla Russia per 3-1 (30-28; 26-24; 20-25; 26-24) nella Finale della rassegna continentale di categoria: l’atto conclusivo di questa competizione (fino all’anno scorso under 18) ci dice male per la quarta volta nelle ultime cinque edizioni, il trionfo manca dal 2001. La nostra Nazionale si ...

Volley femminile - Europei U17 : l’Italia per una vittoria storica - che Finale contro la Russia. Omoruyi e compagne per l’impresa : L’Italia affronterà la Russia nella Finale degli Europei U17 di Volley femminile. Oggi pomeriggio (ore 17.00) le azzurrine scenderanno in campo a Sòfia (Bulgaria) con l’obiettivo di conquistare un trofeo che manca addirittura dal 2001. Da quest’anno la rassegna è riservata alle under 17 mentre fino allo scorso anno era dedicata alle under 18 e la nostra Nazionale ha perso ben tre finali nelle ultime quattro edizioni: 2011 ...

Volley femminile - Finale Scudetto 2018 : Conegliano-Novara - la battaglia riparte in gara2 : Dopo il roboante successo di Novara su Conegliano nel match che ha aperto la Finale Scudetto di Volley femminile, questa sera (ore 20.30) si torna in campo per disputare la gara2 dell’atto conclusivo che assegna il tricolore. Al PalaVerde andrà in scena una partita fondamentale per le dinamiche dell’intera serie: le Campionesse d’Italia cercano il colpaccio in trasferta per involarsi sul 2-0 e avvicinarsi alla conquista del ...

Volley femminile - Finale Scudetto 2018 : Conegliano-Novara - gara2 oggi. Programma - orario d’inizio e tv : come seguire la partita : Oggi sabato 21 aprile si gioca Conegliano-Novara, gara2 della Finale Scudetto di Volley femminile. Si torna in campo al PalaVerde dopo il dominio delle Campionesse d’Italia nel match che ha aperto la serie: Paola Egonu e compagne si sono imposte con un netto 3-0 di fronte al proprio pubblico mettendo in mostra uno strapotere tecnico-tattico. Ora le Pantere cercheranno una pronta risposta per impattare i conti e continuare a sognare il ...

Volley femminile - Europei U17 2018 : Italia-Russia - la Finale. Data - programma - orario d'inizio e tv : come seguire le azzurrine : La partita sarà trasmessa in diretta streaming su laola.tv, rilanciata anche su OASport. SABATO 21 APRILE: 17.00 Italia-Russia