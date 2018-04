Vodafone premia la ' fedeltà' con tanti Giga | Tim non è da meno con gli sconti

Blastingnews

(Di mercoledì 25 aprile 2018) In questi ultimi mesi, uno degli operatori che sta ponendo un certo grado di attenzione ai già clienti è. Tutti i clienti saranno a conoscenza del programma'Happy', il quale permette di riscuotere determinati premi a fronte di un certo numero di 'sorrisi'. Per ottenere questi punti è sufficiente effettuare una ricarica quando opportuno. Oltre a ciò, un'altra particolarità diè il cosiddetto 'Happy Friday'. Esso consiste in un regalo, scelto a discrezione dell'operatore telefonico, concesso a tutti i clienti iscritti al programma. Tra i vari premi, e-book in regalo ma anche alcuni bonus rispetto alla propria tariffa telefonica. Pare, tuttavia, cheabbia pronto un nuovo 'premio'....