Virginia Raggi torna insieme al marito | l' annuncio ufficiale

Andrea Severini e Virginia Raggi di nuovo insieme : "Tutto vero - ma quella foto è uscita per errore" : «Sì, io e Virginia siamo tornati insieme, ma non dall'altro giorno. quella foto è uscita per errore». Andrea Severini, marito di Virginia Raggi, ha confermato...

Virginia Raggi celebra il Natale di Roma : Roma, 21 apr. , askanews, 'Buon compleanno Roma! Oggi celebriamo i 2771 anni della fondazione della Città Eterna. Tre giorni di iniziative per creare comunità e festeggiare insieme'. Così la sindaca ...

Roma - processo Spada : Federica Angeli in aula/ Ultime notizie : "Non ho paura" - Virginia Raggi in Tribunale : Roma, processo Spada: Federica Angeli in aula sentita come testimone. Al suo fianco la sindaca della città, Virginia Raggi e la Regione Lazio. Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 15:22:00 GMT)

“Con lui… Il riccone e Virginia Raggi”. Il gossip-bomba sulla sindaca di Roma lanciato dai soliti beninformati. Chi è l’uomo fortunato (e spuntano le foto) : Un abito blu, senza maniche, stretto in vita che scende largo sui fianchi, in broccato laminato e con un mantello a corredo. La sindaca di Roma Virginia Raggi sceglie un outfit firmato Renato Balestra per una serata mondana: l’occasione è quella della cena di gala per il gran premio di Formula E dello scorso fine settimana, organizzata dalla Fondazione Alberto di Monaco e patrocinata da Bulgari. Proprio qui la Raggi è stata ...

Virginia Raggi - nella Roma delle buche serve la Formula E per riaprire un sottopassaggio : La sindaca infila la fascia tricolore e inaugura la riapertura di un sottopasso esistente, ma chiuso da 15 anni. L’intervento di recupero – di assoluta modestia, che dovrebbe di regola far parte della manutenzione ordinaria di una città e che ha interessato principalmente opere di pulizia: “la pittura del sottopasso, la rimozione delle scritte, il restauro del travertino, la posa in opera di un nuovo corrimano e l’installazione ...

La Formula E ha conquistato Virginia Raggi. Ora deve far innamorare gli italiani : La Formula E è sbarcata a Roma e lo ha fatto sulle strade del quartiere romano dell’Eur. Quartiere che era stato già candidato nel 2009 a ospitare il Gp di Formula 1 anche se poi, una guerra tra varie amministrazioni politiche locali, fece naufragare il tutto. La Formula elettrica invece ce l’ha fatta, grazie anche all’impegno del sindaco Virginia Raggi, Roma è riuscita a portare una competizione automobilistica sulle sue ...

Roma - James Pallotta/ Il presidente incontra Virginia Raggi e dona 230mila euro per la fontana del Pantheon : James Pallotta: “Mai vista una Roma così dominante”, video: il presidente si tuffa nella fontana di Piazza del Popolo. Davvero in estasi il numero uno della compagine giallorossa(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 16:34:00 GMT)