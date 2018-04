Vino | allarme a Siena | i caprioli minacciano Montalcino | Montepulciano | San Gimignano e

meteoweb.eu

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Istanno mettendo a rischio la produzione dei grandi vini senesi. A lanciare l’è l’Unione provinciale agricoltori diche, in una nota, spiega che “in questo periodo è ripartito lo sviluppo vegetativo della vite e i germogli sono preda ovunque dei”. Le zone maggiormente colpite sono quelle di, Sane il territorio del Chianti dove “nel 2017 sono stati accertati danni da capriolo per oltre 3600 quintali di uva e per un equivalente pari a circa a 290mila euro”, dichiara il direttore di Upa, Gianluca Cavicchioli, che sottolinea come questa cifra “ci fa temere seriamente che non possa essere neanche coperta dagli indennizzi. Una situazione che rischia di minare la produzione e l’indotto di quei vini che sono anche ambasciatori della qualità enogastronomica die della ...