Video Liverpool-Roma | 5-2 | | highlights e gol Monchi | 90 minuti all' Olimpico

Liverpool - due ultrà romanisti picchiano tifoso avversario : arrestati per tentato omicidio L’assalto : guarda il Video : Due tifosi giallorossi di 25 e 26 anni in manette dopo il grave ferimento di un fan cinquantenne dei Reds: atterrato con un colpo della fibbia di una cintura Altri sette fermati per danneggiamenti, possesso di droga o armi offensive

Roma-Liverpool ritorno : quando si gioca e quale risultato serve per la finale Video : La partita Roma-#Liverpool sara' valida per il ritorno della semifinale di #Champions League, in calendario la prossima settimana [Video]. A re la data esatta di quando si gioca e quale risultato serve alla formazione di Di Francesco per qualificarsi alla finale. I 5 gol subiti ad Anfield ieri sera dai Reds suonano come una pietra tombale per le speranze della Roma di ottenere il passaggio del turno. Dopo un ottimo quarto d'ora iniziale, la luce ...

Tremendo scontro tra tifosi prima di Liverpool-Roma - accoltellato un 53enne : immagini davvero shock [Video] : Gravi scontri prima della partita tra Liverpool e Roma, un tifoso dei reds è stato accoltellato e adesso rischia la vita presso il Walton Neurological Centre Una macchia su una partita bellissima, un ...

Liverpool - arrestati due ultrà romanisti per tentato omicidio|L’aggressione -Video : Due tifosi giallorossi di 25 e 26 anni in manette dopo il grave ferimento di un fan cinquantenne dei Reds: atterrato con un colpo della fibbia di una cintura Altri sette fermati per danneggiamenti, possesso di droga o armi offensive

Roma-Liverpool ritorno : a che ora e dove guardarla in tv Video : Tra una settimana si disputera' Roma-#Liverpool, partita valida per il ritorno delle semifinali di #Champions League. A re la data, l'orario e le informazioni su dove vedere la diretta tv. La squadra giallorossa si è guadagnata l'accesso in semifinale battendo ai quarti di finale il Barcellona, grazie alla straordinaria rimonta in casa [Video] dopo aver perso al Camp Nou la gara di andata per 4-1. I favori del pronostico sono tutti per i Reds, ...

Video Gol Liverpool-Roma 5-2 : Highlights e Tabellino Champions League 24-04-2018 : Finisce con un rocambolesco Risultato Finale Liverpool-Roma 5-2: Cronaca e Video Gol Salah, Mané, Firmino, Dzeko, Perotti Champions League, Gara di Andata della Semifinale di Champions League 24 Aprile 2018 Finisce con un rocambolesco 5-2 la gara di andata della Semifinale di Champions League Liverpool-Roma. La squadra di casa ipoteca l’approdo alla finale di Kiev trascinata da una grandissima doppietta dell’ex giallorosso ...

Roma - cuore gigante ad Anfield : il Liverpool fa 5 gol ma la reazione giallorossa riaccende il sogno Champions - all’Olimpico sarà battaglia [FOTO e Video] : 1/30 LaPresse ...