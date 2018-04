VIDEO Liverpool-Roma 5-2 | highlights e gol Di Francesco | chi non ci crede stia a casa

Roma-Liverpool ritorno : a che ora e dove guardarla in tv VIDEO : Tra una settimana si disputera' Roma-#Liverpool, partita valida per il ritorno delle semifinali di #Champions League. A re la data, l'orario e le informazioni su dove vedere la diretta tv. La squadra giallorossa si è guadagnata l'accesso in semifinale battendo ai quarti di finale il Barcellona, grazie alla straordinaria rimonta in casa [Video] dopo aver perso al Camp Nou la gara di andata per 4-1. I favori del pronostico sono tutti per i Reds, ...

VIDEO/ Liverpool-Roma - 5-2 - : highlights e gol della partita - Champions League - andata semifinale - : Video Liverpool Roma , risultato finale 5-2, : gli highlights e i gol della partita di Champions League che si è disputata all'Anfield Road.

Liverpool-Roma 3-0 : doppietta Salah - Mané LIVE VIDEO FOTO : ... Perotti Allenatore : Di Francesco Arbitro : Brych Assistenti : Borsch - Lupp Addizionali : Dankert - Fritz IV Uomo : Hacker NOTE Ammoniti : 21′ Jesus, 39′ Alexander-Arnold CRONACA PRE ...

VIDEO Gol Liverpool-Roma 5-2 : Highlights e Tabellino Champions League 24-04-2018 : Finisce con un rocambolesco Risultato Finale Liverpool-Roma 5-2: Cronaca e Video Gol Salah, Mané, Firmino, Dzeko, Perotti Champions League, Gara di Andata della Semifinale di Champions League 24 Aprile 2018 Finisce con un rocambolesco 5-2 la gara di andata della Semifinale di Champions League Liverpool-Roma. La squadra di casa ipoteca l’approdo alla finale di Kiev trascinata da una grandissima doppietta dell’ex giallorosso ...

Roma - cuore gigante ad Anfield : il Liverpool fa 5 gol ma la reazione giallorossa riaccende il sogno Champions - all’Olimpico sarà battaglia [FOTO e VIDEO] : 1/30 LaPresse ...

DIRETTA Champions Liverpool-Roma 4-0 : cronaca del match VIDEO : DIRETTA secondo tempo Liverpool-Roma 69' GOL LIVERPOOL! Angolo di Milner, zuccata di Firmino ed è il gol del 5-0. La Roma non c'è più in campo. 65' Dentro Gonalons e Perotti al posto di Jesus e De Rossi. 61' GOL LIVERPOOL! Altro gol fotocopia. Salah sfonda a destra, rasoterra sul secondo palo per Firmino che mette in rete da un metro. Accademia del Liverpool. 55' GOL LIVERPOOL! Altra verticalizzazione dei Reds, Salah va via sulla destra, mette ...

Liverpool-Roma 2-0 LIVE - Salah è devastante [FOTO e VIDEO] : 1/14 LaPresse ...