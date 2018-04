Via alle celebrazioni per il 25 Aprile

“Buon 25 Aprile” e “Buona Festa della Liberazione” : ecco le IMMAGINI più significative per gli auguri da inViare su WhatsApp e Facebook [GALLERY] : 1/27 ...

Università di Milano-Bicocca : alle Maldive per studiare i coralli - il Viaggio degli studenti di Scienze marine : Per quattro settimane studiano in un paradiso della biodiversità. Tutti i giorni hanno a che fare con un’incredibile varietà di organismi e con l’incantevole barriera corallina, minacciata da impatti umani multipli. Sono i ventidue studenti iscritti al secondo anno del corso di laurea magistrale in marine Sciences che, proprio in questi giorni, si trovano alle Maldive. Si tratta del primo gruppo, da quando è nato il corso di laurea, a essere ...

Panchina Udinese - Via Oddo : ecco il nuovo allenatore : Panchina Udinese – Le indiscrezioni riportate ieri da CalcioWeb sono state confermate, l’Udinese ha deciso di esonerare Oddo dopo l’undicesima sconfitta consecutiva. L’allenatore bianconero non sta dirigendo l’allenamento di questo pomeriggio, situazione che conferma la decisione del club friulano di cambiare guida tecnica. Fatale a Oddo la sconfitta interna contro il Crotone, un capitombolo che non è andato già alla famiglia ...

Alfie Evans : Via alle operazioni per lo stop ai macchinari che tengono in vita il bimbo : Dopo il no anche della Corte di Strasburgo all'appello dei genitori, dall'ospedale inglese dove il bimbo è ricoverato sono pronti a mettere in atto il piano per la sospensione del trattamento sanitario che porterà alla morte del piccolo.Continua a leggere

Alfie Evans - dalle 14 al Via le operazioni per staccare la spina. Folla protesta fuori dall'ospedale : I medici dell'ospedale sottolineano che quanto accadra' è "nel migliore interesse del piccolo, che sarà assistito con tuti i comfort e la discrezione del caso"

La nuova frontiera dei Viaggi low-cost? In aereo - sedili simili alle selle dei cavalli : E’ innegabile come il debutto sul mercato delle principali compagnie aeree definite “low-cost” abbia rivoluzionato il settore dei viaggi, rendendo finalmente accessibile lo spostamento in aereo a milioni di persone grazie a prezzi sempre più accessibili che incontrano le esigenze di molte persone e rendono più facile organizzare un viaggio risparmiando molti soldi. A fronte di questo risparmio, tuttavia, in molti casi si tende ...

Salvini : «Datemi ancora qualche giorno - a maggio spero di essere premier » Voto in Molise - alle 23 al Via lo spoglio : Il leader della Lega: «Preferisco attendere ancora un poco piuttosto che sbagliare e dover poi chiedere scusa per anni». il futuro governo si occupi di «lavoro lavoro lavoro»

Voto in Molise - perché interessa tutti Alle 23 chiudono le urne : spoglio al Via E l’M5S tenta di stanare la Lega : Le urne sono aperte fino alle 23, i candidati sono Andrea Greco (M5S), Donato Toma (Centrodestra), Carlo Veneziale (Centrosinistra) e Agostino Di Giacomo (Casapound), e il risultato potrebbe influenzare la formazione del governo nazionale

“Ritorni con Max?”. Verissimo - le parole di Bianca Atzei. Fresca di ritorno dall’Isola dei Famosi - la cantante si è concessa una lunga chiacchierata con SilVia Toffanin. Alle domande su Biaggi non si è tirata indietro e ha risposto a cuore aperto - sorprendendo tutti : Bianca Atzei nell’ultimo periodo ha sofferto molto. Il dolore provato dopo aver chiuso definitivamente con il suo ex Max Biaggi l’ha così turbata da spingerla addirittura ad allontanarsi dall’Italia, accettando di partecipare come concorrente all’Isola dei Famosi. Una decisione drastica che, di fatto, non le ha impedito in questi mesi di pensare ancora a lui. Bianca Atzei soffre ancora per Max Biaggi? Che cosa prova adesso per lui? Quali ...

Corsa Avis Gattinara : al Via erano 180

Camilli - il presidente che mandò Via Allegri e Sarri ai tempi del Grosseto : Quindi lo confermai, prima di separarci di nuovo perché pur avendo una squadra forte i risultati non arrivavano, per quanto mi dispiacque" ha raccontato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. ...

ZeroZeroZero - Via alle riprese della nuova serie Sky : Annunciata ormai più di due anni fa, è il momento di andare sul set per ZeroZeroZero, la nuova serie tratta dall'omonimo libro-inchiesta di Roberto Saviano, che vede ancora una volta lo scrittore collaborare con Sky Italia dopo il successo internazionale di Gomorra-La serie.Un viaggio nel mondo del traffico di droga Proprio come Gomorra, anche ZeroZeroZero prenderà spunto dal lavoro giornalistico fatta dallo scrittore per dare il via ad ...