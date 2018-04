Verso gli ottavi | Belvedere - Paganella

Judo - Europei 2018 : analisi dei tabelloni e il sorteggio degli italiani. Il cammino Verso le medaglie : sorteggio agrodolce per gli italiani impegnati a Tel Aviv, dove tra giovedì 26 e sabato 28 aprile andranno in scena gli Europei 2018 di Judo. Svariati rappresentanti del Bel Paese, soprattutto tra gli uomini, possono sorridere per un tabellone che potrebbe anche lasciare spiragli importanti in chiave podio, ma ad altri alfieri azzurri la buona sorte ha davvero voltato la faccia. Fabio Basile, campione olimpico a Rio 2016, avrà un inizio morbido ...

Consultazioni - i consigli di Gene Gnocchi a Roberto Fico : “Per convincere il Pd aggiungi 20 giga e 1000 minuti Verso tutti” : Nella sua copertina settimanale a DiMartedì, su La7, Gene Gnocchi chiama al telefono Roberto Fico e gli dà delle dritte, spiegandogli come non far fallire le Consultazioni L'articolo Consultazioni, i consigli di Gene Gnocchi a Roberto Fico: “Per convincere il Pd aggiungi 20 giga e 1000 minuti verso tutti” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Inter-Juve - Vecino Verso una maglia da titolare : L'uruguaiano dovrebbe completare la mediana con Brozovic, davanti ritorna Candreva. A San Siro previsto il sold out

BOLZANO - PADRE IN FUGA CON FIGLI PICCOLI/ Diretto Verso Tunisia - ricerche in tutta Italia : ha pochi soldi : BOLZANO, tunisino scappa con i FIGLI: moglie Italiana ne denuncia la scomparsa. L'uomo è ora ricercato in tutta Italia: sarebbe scappato a bordo di un furgone Diretto al Sud.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 10:50:00 GMT)

Tuffi : le prospettive dell’Italia Verso gli Europei e le speranze di medaglia. Bertocchi e Tocci punti di riferimento : Ultimo fine settimana importante per i Tuffi italiani. A Torino si sono svolti gli Assoluti Indoor, prima tappa di qualificazione agli Europei di luglio. Proprio la manifestazione continentale è il grande obiettivo di questa stagione per una squadra azzurra che punta ad essere protagonista in Scozia a luglio. Dagli assoluti di Torino arrivano le conferme di Elena Bertocchi e Giovanni Tocci. La milanese e il cosentino sono assolutamente le punte ...

"Gli animali devono diventare soggetti politici. Non esiste società giusta se non si è giusti Verso di loro" : "Il nostro rapporto con gli animali è uno specchio in cui vediamo ciò che siamo diventati nel corso dei secoli. In questo specchio non appaiono soltanto gli orrori di cui ci rendiamo colpevoli sfruttando altri esseri senzienti, ma anche il volto pallido di un'umanità che sta perdendo la propria anima". Da questa presa di consapevolezza la filosofa francese Corine Pelluchon parte per sviluppare il suo "Manifesto animalista. ...

Verso lo sciogliemento del Comune di Pachino : Pachino - Si è insediata al Comune di Pachino la commissione d'indagine prefettizia che dovvrà 'verificare eventuali possibili forme d'infiltrazione o di condizionamento, di tipo mafioso o similare, ...

Molise - centrodestra Verso la vittoria : M5S al 30% - Fi meglio della Lega. Scrutinio a rilento - affluenza al 52 - 1% : Si sono chiusi alle 23 i seggi in Molise per le elezioni regionali e già poco dopo l'inizio delle operazioni di spoglio delle schede si è delineato un ottimo risultato del...

Lagarde - gli attriti commerciali devono essere risolti attraVerso il dialogo e il ricorso a organismi multilaterali : ...principale preoccupazione consiste nell'aiutare a risolvere queste questioni prima che l'inasprimento degli attriti commerciali possa arrivare al punto di ostacolare la crescita stabile dell'economia ...

Pd e Forza Italia Verso l'estinzione. Luca Ricolfi ha visto gli ultimi sondaggi : 'Tra poco saranno partitini' : Il guaio, spiega uno dei più acuti e autorevoli commentatori del mondo del centrosinistra, è che non ci sono segnali di contro-tendenza. Anzi, a giudicare dai crolli violentissimi e improvvisi subiti ...

Basket - Trento in volo Verso i play off. Buscaglia Noi ci proviamo sempre : ROMA - Alla fine Trento c'è sempre. La Dolomiti è una delle squadre più calde del momento in serie A e comincia il rush finale , -4 al termine della stagione regolare, dal quinto posto, raggiunto con ...

Basket - Trento in volo Verso i play off. Buscaglia : ''Noi ci proviamo sempre'' : ROMA - Alla fine Trento c'è sempre. La Dolomiti è una delle squadre più calde del momento in serie A e comincia il rush finale , -4 al termine della stagione regolare, dal quinto posto, raggiunto con ...

Inter - Verso il rinnovo di Skriniar : i dettagli della trattativa Video : In casa #Inter si pensa alla prossima giornata di campionato, con i nerazzurri impegnati allo stadio Bentegodi contro il Chievo Verona. Sara' fondamentale trovare i tre punti visto che attualmente i meneghini sono al quinto posto a 63 punti, con un punto di ritardo su Lazio e Roma, che ieri hanno battuto rispettivamente Fiorentina e Genoa. Un'Inter diversa quella vista nell'ultimo periodo, che esprime un buon gioco e che, martedì contro il ...

Campi rom - Campidoglio Verso rimpatri assistiti : rimpatri assistiti. E' la nuova misura, a quanto apprende l'Adnkronos, stabilita da parte del Campidoglio per affrontare il superamento dei Campi rom nella Capitale . Si tratta di uno strumento ...