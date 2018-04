Venom | il trailer ufficiale del film Marvel con Tom Hardy

Venom - finalmente il trailer con la mutazione di Tom Hardy in simbionte : Diciamo la verità: a parte il consueto hype dei fan dei cinecomic, pochi trailer sono stati attesi come quello di Venom, appena rilasciato dalla Sony Pictures. All’inizio di febbraio era arrivato un teaser, che diceva poco (o niente) e, soprattutto, non faceva vedere il simbionte più cattivo dell’anno. Il sospetto che si sia trattato di un’azzardata mossa di marketing è legittimo, tenendo conto che, al contrario del primo ...