Vaccini | la copertura migliora ma ci sono ancora dieci regioni sotto la soglia

Vaccini - cresce la copertura nazionale : Vaccini, cresce la copertura nazionale – Presentati questa mattina al Ministero della Salute, nell’ambito della Settimana Europea delle Vaccinazioni (European Immunization Week – EIW) celebrata quest’anno dal 23 al 29 aprile 2018, i dati sulla copertura vaccinale al 31 dicembre 2017. Il quadro che emerge è un miglioramento delle coperture vaccinali per tutte le fasce d’età oggetto della rilevazione, ad indicare che le misure ...

Vaccini - Lazio : “Bene copertura - ora proseguire” : ”Lo spirito della Legge era quello di aumentare la copertura vaccinale e le famiglie del Lazio hanno risposto a pieno. Oggi questa Regione è al di sopra della media nazionale per le coperture vaccinali obbligatorie superando la cosiddetta soglia di gregge del 95%. Un risultato importante che ci fa ben sperare per la salute soprattutto dei più piccoli e che dovrà essere consolidato”. Lo afferma in una nota l’assessore alla ...

Vaccini - dopo l’obbligo è aumentata la copertura per tutte le fasce d’età : (foto: Pixabay) Nel 2017, la copertura media vaccinale è in crescita in Italia, in ripresa dopo il calo del 2016. Il vaccino esavalente è stato effettuato, nei bambini di due anni di età, quasi nel 95% dei casi, la soglia raccomandata dall’Oms. Ma anche le vaccinazioni contro il morbillo sono aumentate sensibilmente nell’ultimo anno. Sono questi i dati, aggiornati al 31 dicembre 2017, appena diramati dal ministero della Salute, in ...

Vaccini - decine di bambini rimandati a casa | Iss : copertura sopra 95% - obiettivo raggiunto : Vaccini, decine di bambini rimandati a casa | Iss: copertura sopra 95%, obiettivo raggiunto Dppo la scadenza del termine oltre cui ai bambini nonvaccinati può essere impedito l’ingresso al nido o alla materna, decine di bambini non in regola sono stati respinti e mandati a casa a Milano, in Abruzzo e in Sardegna. Migliorano intanto […] L'articolo Vaccini, decine di bambini rimandati a casa | Iss: copertura sopra 95%, obiettivo ...

Vaccini - copertura oltre il 95% Decine di bambini respinti da scuola : Raggiunta la soglia dell’immunità di gregge per l’esavalente ma aumentano i vaccinati anche per il morbillo. L’Istituto superiore di Sanità: «L’intento del decreto è aumentare le vaccinazioni e non punire i genitori»

Vaccini - Iss : “Copertura tocca quota 95%” “Decine di bimbi non in regola respinti dalle scuole in Sardegna”. 4 casi a Milano : “Le vaccinazioni sono aumentate e questo era l’obiettivo del decreto“. “Per l’esavalente siamo sopra il 95% dei bimbi vaccinati, quindi la soglia fatidica che permette l’immunità di gregge è stata raggiunta – ha spiegato Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’Iss – e per il morbillo abbiamo avuto una crescita di circa il 6%, quindi anche in questo caso ci avviciniamo a quella ...